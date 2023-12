NBA : James Harden dépasse les 25 000 points en carrière

Florian Barré

Avec son 20e point lors du match de jeudi soir contre les Golden State Warriors, la star des Los Angeles Clippers, James Harden, est entrée dans l'histoire en devenant le 24e joueur de la NBA à atteindre 25 000 points en carrière. Une étape symbolique qui rappelle à tous que le Barbu n’est pas qu’un joueur instable. D’ailleurs, ce dernier commence à réellement s’acclimater à ses nouveaux coéquipiers puisque les Californiens restent sur six victoires de rang.

James Harden et les Clippers ont vraiment commencé à franchir un cap. En effet, leur victoire contre les Golden State Warriors les laisse sur une séquence de six succès consécutifs, plus longue séquence active de la NBA. The Beard a joué un rôle important dans cela et a profité de l’absence de Paul George pour entrer un peu plus dans l’histoire de la ligue. Face aux hommes de Steve Kerr, Harden a signé son meilleur match de la saison avec 28 points, 15 passes, 7 rebonds et 4 contres. « On travaille et on vit avec les résultats. C’est une grosse victoire pour nous. On est là où on veut être, on est en rythme, la cohésion se construit. On fait les choses nécessaires pour gagner les matches, c’est tout ce qui compte. » a-t-il réagi après ce nouveau succès, 121-113.

8e joueur à 25 000 points en moins de 1 019 matchs

Pour couronner cette bonne prestation, James Harden est devenu le 24e joueur de l'histoire de la NBA à marquer 25 000 points sur un lay-up à la fin du troisième quart-temps. En termes de nombre total de matchs joués, The Beard est le huitième joueur le plus rapide à marquer 25 000 points, atteignant le cap de son 1 018e match en carrière. Seuls Wilt Chamberlain (691), Michael Jordan (782), Kareem Abdul-Jabbar (889), LeBron James (915), Oscar Robertson (917), Jerry West (920) et Kevin Durant (922) sont arrivés plus vite à destination.

Harden priorise l’unité collective