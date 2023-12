NBA : Gobert vole à la rescousse de son pire ennemi !

La rédaction

Après avoir frappé Jusuf Nurkic au visage lors du match des Golden State Warriors face aux Phoenix Suns dans la nuit de mardi à mercredi, Draymond Green a été suspendu par la NBA pour une durée indéterminée. Alors qu'il entretient une relation des plus houleuses avec Rudy Gobert depuis plusieurs années, Draymond Green a néanmoins reçu un soutien sans faille de la part de l'international français.

Réputé pour son caractère bien trempé et ses multiples sauts d'humeurs, Draymond Green n'a pas trahit sa réputation. Lors de la courte défaite des Golden State Warriors sur le parquet des Phoenix Suns (119-116) dans la nuit de mardi à mercredi, l'intérieur des Warriors s'est illustré pour avoir frappé au visage son homologue des Suns, Jusuf Nurkic. Après cet incident, la NBA a rapidement réagit et décidé de suspendre Draymond Green pour une durée indéterminée.

« J’ai de l’empathie pour lui »

En froid depuis de nombreuses années avec Green, Rudy Gobert a décidé de sortir du silence et apporté son plus grand soutien à son rival. « J’ai de l’empathie pour lui » , a déclaré le Français, qui avait notamment traité Draymond Green de « clown » après avoir été étranglé par ce dernier au mois de novembre, dans des propos relayés par Basket USA . « On voit quelqu’un qui ne va pas bien et qui souffre. On oublie le sport et tout ça, et on souhaite que cette personne aille bien, et soit en mesure de faire ce qu’elle sait faire et qu’elle soit heureuse », a poursuivi l'international tricolore (100 sélections).

« Il faut corriger ça, et c’est tout »