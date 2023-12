Drame en NBA : Une figure des Pacers s’est éteinte à l’âge de 73 ans

Florian Barré

La légende de la NBA, George McGinnis, qui a joué pour les Indiana Pacers, les Philadelphia 76ers et les Denver Nuggets dans les années 1970 et qui a été intronisée au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en 2017, est décédée jeudi matin à l'âge de 73 ans. Une disparition que les Pacers pleurent tant l’héritage laissé par McGinnis est important, comme en témoignent ses statistiques : 17 009 points, 9 233 rebonds et 3 089 passes décisives au cours de sa carrière.

Né à Indianapolis en 1950, George McGinnis a été nommé M. Basketball USA (et Indiana M. Basketball) en 1969, après avoir mené l'Indianapolis Washington High School à une fiche de 31-0 et à un titre d'État. Il a joué une saison à l'Université d'Indiana, où il a mené le Big Ten en matière de point et de rebond. En septembre dernier, il a été intronisé au Temple de la renommée de l'Université d'Indiana. Tristement, cette véritable figure des Pacers s’est éteinte il y a peu. McGinnis a subi un arrêt cardiaque à son domicile la semaine dernière et a été transporté à l'hôpital Community North d'Indianapolis, où, selon les Pacers, « la famille, les amis et les anciens coéquipiers ont maintenu une veillée de soutien jusqu'à son décès. »

« J’étais comme un dieu »

La carrière professionnelle de McGinnis, partagée entre l’American Basketball Association (ABA) et la National Basketball Association (NBA), a été exceptionnelle. « Quand je suis arrivé à l'ABA, j'étais comme un dieu », a déclaré un jour McGinnis. « Je sentais que personne ne m'arrêterait jamais, que j'allais être une force dominante à chaque fois que j'entrerais sur le terrain. C'est à quel point je me sentais suprême et c'est à quel point je jouais. »



Preuve de son incroyable domination, en 1973-74 et 1974-75, McGinnis a fait partie de la première équipe All-ABA. Il a enregistré une moyenne de 29.8 points - un sommet en carrière et en championnat - 6.3 passes décisives et 14.3 rebonds en 1974-75 et, avec Julius Erving, a été nommé co-MVP cette saison-là. En 1975, il est devenu le premier joueur de l'histoire de l'ABA/NBA à enregistrer un triple-double de 50 points en séries éliminatoires, avec une performance de 51 points, 17 rebonds et 10 passes décisives contre les Spurs de San Antonio.

« George était une famille »