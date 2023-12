Les conseils d’une star de la NBA pour Victor Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Alors que les Los Angeles Lakers de LeBron James sont à San Antonio pour jouer deux fois contre les Spurs de Victor Wembanyama cette semaine, le Français pourrait en profiter pour recueillir des conseils de stars de la NBA. Anthony Davis lui en a déjà donné quelques-uns avant son arrivée.

Premier choix de la draft 2012, Anthony Davis comprend ce que Victor Wembanyama traverse. Maintenant qu’il a réussi, en tant que champion et membre du top 75 de l’histoire de la NBA, il peut lui offrir des conseils précieux. « Il ne faut pas se stresser à cause de la pression venant des autres » , a recommandé l’intérieur des Los Angeles Lakers, à la veille de son match contre les San Antonio Spurs.

« Il faut y aller doucement »

« Qu’est-ce que tu as fait pendant les playoffs pour ton année rookie ? » a demandé Anthony Davis à LeBron James dans le vestiaire des Mavericks mardi, selon le Los Angeles Times . « Assis sur mon canapé » , a alors répondu LeBron James en plaisantant. Par cet exemple, l’intérieur des Lakers voulait montrer à Victor Wembanyama qu’il ne doit pas se mettre trop de pression.



« Il ne faut pas croire que l’on doit transformer la franchise dès la première année » , a conseillé Davis. « Même le plus grand joueur de tous les temps n’y est pas parvenu dès sa première année. Je pense qu’il faut y aller doucement, en prenant son temps. »

« Il ne faut pas se stresser »