Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama a réalisé une performance exceptionnelle face aux Los Angeles Lakers ce mercredi, avec 30 points, 13 rebonds et 6 contres. Cependant, malgré ces statistiques phénoménales, le Français reste insatisfait de sa performance. Il estime que celle-ci n’a « aucune valeur » tant que les San Antonio Spurs ne gagnent pas.

Les statistiques de Victor Wembanyama donnent parfois le vertige. Depuis le début de la saison, le rookie des San Antonio Spurs enchaîne les performances exceptionnelles. Cependant, elles n’ont « aucune valeur » à ses yeux s’il les réalise dans une défaite.

« Ça n’a aucune valeur pour l’instant »

Victor Wembanyama, avec 30 points, 13 rebonds et 6 contres face aux Los Angeles Lakers, a réalisé un exploit rare ce mercredi. Il n’est que le deuxième joueur de la saison à afficher de telles statistiques, après Joel Embiid, et seulement le troisième sur les cinq dernières saisons. Mais ses prouesses ont été gâchées par la défaite des Spurs (119-122).



« [Ce genre de performances] n’a aucune valeur pour l’instant » , a estimé le premier choix de la draft NBA après la rencontre. « Je pense que ça en aura quand on gagnera des matches. »

NBA : Wembanyama déclare sa flamme à LeBron James avant le choc https://t.co/aA3VFSHFTq pic.twitter.com/PPsc7HZyv0 — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

« J’essaie de faire tout ce que je peux pour l’équipe »

Le joueur de 19 ans est plus concentré sur la victoire et le succès collectif que sur ses accomplissements individuels. Comme il le souligne depuis le début de la saison, son principal objectif reste de faire gagner son équipe, que cela passe par de telles performances ou non.



« J’essaie de faire tout ce que je peux pour le collectif » , a assuré Victor Wembanyama. « Je me concentre davantage sur les rebonds et sur le fait d’être un joueur plus solide pour l’équipe, de ne jamais être soft. »

Victor Wembanyama (30 points) à propos de ses performances : « Ça n'a aucune valeur pour l’instant. »« Je pense que [ça en aura] quand on gagnera. J'essaie de faire tout ce que je peux pour l'équipe. Je me concentre davantage sur les rebonds et sur le fait d'être un joueur plus… pic.twitter.com/iB77HbHTZf — Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) December 14, 2023

Victor Wembanyama à un cheveu de la victoire face aux Lakers

Sous son impulsion, San Antonio, qui n’était qu’à un point de retard à 22 secondes de la fin, a bien failli renverser Los Angeles. Les Lakers, sans LeBron James, ont dominé la première mi-temps (50-63), mais se sont laissés surprendre lors de la deuxième moitié du match (69-59). Victor Wembanyama a été le principal instigateur de la remontée des Spurs, inscrivant 14 points dans le dernier quart-temps sans rater un seul tir — mais en manquant, ironiquement, le lancer franc de l’égalisation à l’approche du buzzer.