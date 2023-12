Adam Silver a une idée derrière la tête pour les Finales NBA 2024

Florian Barré

Le parquet bleu vif coupé d’une bande rouge au milieu et de grands autocollants du tournoi de mi-saison NBA dans chaque couloir et sur la ligne médiane est entré définitivement dans la tête d’Adam Silver, patron de la ligue. L’homme de 61 ans, « grand défenseur » des courts colorés, aimerait ainsi reproduire une esthétique similaire lors des prochaines Finales NBA.

Principal instigateur de l’In-Season Tournament, le commissaire de la NBA Adam Silver ne tarit pas d’éloges sur les parquets spéciaux utilisés pour les 67 matchs du tournoi. « Je suis un grand défenseur des courts colorés », a-t-il déclaré samedi lors de sa rencontre avec les journalistes, une heure avant que les Lakers de Los Angeles et les Pacers de l'Indiana ne s’affrontent pour le titre. « Evidemment, nous voulons nous assurer que les joueurs ont confiance en eux, que le type de peinture utilisé n'est pas trop glissant, et je pense que nous avons réglé ces problèmes d'ailleurs, mais nous voulons nous assurer qu'ils ne sont pas une distraction », a ajouté Silver.

Le patron de la NBA a de nouvelles idées

Au contraire, selon Silver, les terrains colorés pourraient être encore plus créatifs. Il a également déclaré que l'utilisation de terrains spéciaux pendant l'IST lui avait donné des idées pour faire quelque chose de similaire lors des finales NBA. « Nous pourrions avoir un terrain spécial pour la finale, pas seulement avec le trophée (Larry O'Brien) au centre, mais un peu plus coloré ». Pourtant, si on se fie aux retours des fans sur le sujet, pas sûr que ce soit une franche réussite tant il est parfois difficile de regarder un match à la télévision à cause de couleurs trop vives.

Adam Silver n’a vu que les bons retours