Mercato - FC Nantes : Kombouaré met la pression à Kita

Jean de Teyssière

Ce dimanche, l'AS Monaco et le FC Nantes se livreront un match sans enjeu pour la 34ème et dernière journée de Ligue 1. L'AS Monaco est assurée de terminer deuxième et d'être en Ligue des Champions la saison prochaine tandis que Nantes a acquis son maintien le week-end dernier, malgré sa défaite face à Lille. Le mercato sera essentiel à Nantes et Kombouaré l'a répété en conférence de presse mettant la pression à Waldemar Kita.

Trois entraîneurs, record historique de défaites à domicile... Cette saison le FC Nantes s'est encore amusé à jouer avec le feu. Malgré tous ces remous dans le club possédé par Waldemar Kita, le maintien a été acquis lors de l'avant-dernière journée de Ligue 1. L'enjeu sera désormais de réaliser un bon mercato, pour échapper à la tension du maintien.

Le FC Nantes sauvé in extremis

C'est une habitude ces dernières saisons au FC Nantes. Les Canaris flirtent régulièrement avec la zone rouge avant de s'en sortir dans les dernières journées, souvent avec le même pompier de service : Antoine Kombouaré. Les Nantais se déplaceront à Monaco dimanche pour l'ultime journée de Ligue 1 dans un match qui comptera pour du beurre. Place désormais à la saison prochaine mais l'entraîneur nantais, Antoine Kombouaré, sait que l'instabilité règne dans ce club. « Je suis très heureux d'être là pour deux ans de plus , avait-il annoncé dimanche dernier, tout en rajoutant : si le président Kita me laisse passer deux ans. »

«L’arrivée de nouveaux joueurs doit régénérer le groupe»