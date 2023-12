NBA : Catastrophe évitée pour Wembanyama, «c'était incroyable»

Thibault Morlain

Malgré 30 points et 12 rebonds, Victor Wembanyama n'a pas pu empêcher la nouvelle défaite des Spurs face aux Lakers, menés par un énorme Anthony Davis. Une rencontre que le Français aurait pu ne pas disputer. En effet, lors du précédent match, Wembanyama a échappé à une grosse blessure en se tordant la cheville. Rien de grave finalement pour le numéro 1 de la draft 2023, de quoi choquer ses coéquipiers à San Antonio.

Le 12 décembre dernier, les Spurs affrontaient les Rockets. Durant cette rencontre, Victor Wembanyama a joué 33 minutes, inscrivant 15 points et prenant notamment 18 rebonds. Outre la performance du Français, c'est un autre moment qui a fait énormément parler. En effet, en voulant récupérer la balle, Wembanyama s'est sévèrement tordu la cheville. Alors que beaucoup de joueurs n'auraient pas pu se relever d'une telle torsion, la star des Spurs n'a à aucun moment grimacer et s'est immédiatement relevée pour reprendre le jeu. Une séquence qui a fait énormément réagir de l'autre côté de l'Atlantique, y compris au sein du vestiaire de San Antonio.

Les conseils d’une star de la NBA pour Victor Wembanyama https://t.co/aF1yu2jFHr pic.twitter.com/8rpMFZmXPM — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

« Il a dit que ce n'était pas douloureux »

Rapporté par Sports Illustrated , Zach Collins, coéquipier de Victor Wembanyama chez les Spurs, a réagi à la vidéo virale du Français qui se tord la cheville face aux Rockets. « Nous en avons parlé. Je n'avais pas vu que ça s'était tordu jusqu'à c que je vois la vidéo. Quand la jambe d'un joueur touche le sol, ça n'est pas très bon... Quand j'ai vu la vidéo, c'était juste incroyable qu'il se soit relevé. J'en ai parlé avec lui. Il a dit que ce n'était pas douloureux. Ça montre à quel point il prend soin de son corps ».

Encore une défaite pour Wembanyama et les Spurs

Ayant évité une catastrophe face aux Rockets, Victor Wembanyama était bel et bien là pour le dernier match des Spurs face aux Lakers. Même privé de LeBron James, Los Angeles s'est tout de même imposé grâce à un très bon Anthony Davis, qui a d'ailleurs martyrisé Wembanyama dans la raquette. De son côté, malgré 30 points et 12 rebonds, le Français repart donc avec une nouvelle défaite. Ça fait désormais 20 revers cette saison pour la franchise de San Antonio, qui se bat avec les Wizards et les Pistons pour le titre de la pire équipe de la NBA.