NBA : Antetokounmpo pète les plombs après avoir inscrit 64 points

Florian Barré

Mercredi soir était au premier abord une très grande soirée pour Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks. Au scoring, le Grec a battu son record personnel et le record de sa franchise par la même occasion en inscrivant 64 points. Tout heureux de sa performance, ce dernier a voulu récupérer le ballon du match avant de s’apercevoir qu’il avait disparu. De là, le « Greek Freak », à la recherche de son sésame, a fait tout un scandale, entremêlant cris, sprints et bousculades.

Après la victoire 140-126 de Milwaukee contre les Pacers d’Indiana, Giannis Antetokounmpo a eu une discussion animée avec la star adverse, Tyrese Haliburton, avant de péter les plombs et de se précipiter du parquet vers les vestiaires des visiteurs, à la recherche du ballon du match. Le Grec a souhaité, du fait de son incroyable prestation (64 points), récupérer la gonfle orange, comme s’est souvent le cas dans ce genre de situation. Mais qui a bien pu voler le sésame du Greek Freak ?

Une bagarre a éclaté dans le tunnel

L'entraîneur de l'Indiana, Rick Carlisle, a déclaré après la rencontre que les Pacers avaient pris le ballon pour Oscar Tshiebwe, qui a marqué son premier point officiel en NBA. Forcément, cela a conduit à une confrontation entre les membres des équipes dans le couloir de l'arène. Carlisle a déclaré que plusieurs joueurs des Bucks, dont Antetokounmpo, étaient entrés dans le tunnel des Pacers à la recherche du ballon et qu'une bagarre s'était ensuivie. L'entraîneur a déclaré que le directeur général des Pacers, Chad Buchanan, avait reçu un coup de coude dans les côtes par l'un des joueurs de Milwaukee.



« C’était une situation malheureuse » a ainsi déclaré Carlisle. « Nous n'avons pas besoin du ballon de match officiel. Il y a deux balles de jeu là-bas ; nous aurions pu prendre l'autre. Mais il n’était pas nécessaire que cela dégénère à ce point. Vraiment juste dommage. Troisième match, nous avons affronté ces gars-là en 2½ semaines, trois semaines, donc les choses sont chaudes avec la compétition, et je comprends tout cela. Mais pour que cela arrive dans le couloir, il n’était pas nécessaire que cela se passe ainsi. »

« Je ne sais pas si c’est réellement le ballon du match »