NBA : « Il est spécial », Victor Wembanyama encensé par les Spurs

Victor Wembanyama, qui a inscrit 30 points, 13 rebonds et 6 contres lors de la défaite face aux Los Angeles Lakers (119-122), a encore brillé ce mercredi. Comme souvent, le Français a été longuement complimenté par les San Antonio Spurs. « C’est quelque chose qu’on ne voit qu’une fois dans une vie », a notamment souligné Keldon Johnson.

Alors que les San Antonio Spurs accumulent les défaites, Victor Wembanyama enchaîne les performances exceptionnelles. Le rookie a ainsi reçu les éloges de son coéquipier, Keldon Johnson, et a été félicité par son entraîneur Gregg Popovich.

Keldon Johnson : « Victor est spécial »

« Victor est spécial » , a souligné Keldon Johnson, le coéquipier de Victor Wembanyama aux Spurs, après la rencontre. « Ayant eu l’opportunité de jouer à ses côtés à chaque match et à chaque entraînement, je peux dire que malgré son jeune âge, c’est un professionnel d’une incroyable maturité. Voir comment il domine le jeu, c’est vraiment cool. C’est quelque chose qu’on ne voit qu’une fois dans une vie. »



« Cela ne surprend personne, car il passe énormément de temps à la salle » , a continué l’ailier de San Antonio. « Il arrive tôt, part tard et fait tout ce qu’il faut pour maintenir son corps en pleine forme pour l’équipe. Le voir dominer, c’est vraiment incroyable ».

Gregg Popovich : « Il a compris ce qu’il avait à faire »