NBA : L’erreur hilarante des Spurs pendant leur hommage à Tony Parker

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Ce dimanche, les San Antonio Spurs ont rendu hommage à Tony Parker pour son entrée au Hall of Fame, qui avait eu lieu quatre mois auparavant. En plus du discours du Français, la franchise a transformé le match face aux New Orleans Pelicans en véritable évènement. Toutefois, le DJ a commis une maladresse amusante au moment de choisir la musique.

À la mi-temps du match opposant les San Antonio Spurs aux New Orleans Pelicans, qui s’est soldé par une sévère défaite de Victor Wembanyama et de ses coéquipiers (110-146), les lumières du Frost Bank Center se sont éteintes, mettant ainsi Tony Parker sous le feu des projecteurs. Honoré pour son induction au Hall of Fame en août, le joueur français a pu célébrer cet accomplissement avec les fans qui l’ont encouragé pendant 17 ans. Cependant, lorsqu’il a quitté le terrain, le DJ de la salle a fait une petite gaffe.

NBA : Victor Wembanyama se sent inspiré par l'hommage rendu à Tony Parker https://t.co/5WidKDGgt9 pic.twitter.com/MvCgNDZK7U — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

« Prends tes affaires, rentre chez toi »

Les Spurs ont souligné le caractère spécial de la soirée. Les spectateurs ont reçu un T-Shirt commémoratif, l’entrée de la salle était décorée de photos de Tony Parker et de la musique française était diffusée dans l’arène. Avant la rencontre, des chansons d’Édith Piaf retentissaient dans l’arène. Cependant, lorsque la légende de la NBA a quitté le terrain après son discours, le choix musical s’est avéré très maladroit.



Le DJ de la salle a décidé de jouer une chanson française pour souligner le moment. Il a donc choisi un morceau de sa playlist francophone. Cependant, la chanson qu’il a lancée était « Ne reviens pas » de Gradur et Heuss L’Enfoiré. Les paroles n’auraient pas pu être plus mal choisies pour ce moment : « Non, ne reviens pas. Prends tes affaires, rentre chez toi » . Le DJ, qui est Américain, ne comprenait pas le sens des paroles, il aimait simplement la mélodie.

La @FFLose qui conseille les Spurs pour leur playlist en Français quand ils rendent hommage à Tony Parker 🫣 pic.twitter.com/wQ8baJ5Jsf — Benoit Dujardin (@benduj) December 17, 2023

Tony Parker: “Vous êtes les meilleurs fans du monde”