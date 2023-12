NBA : Les débuts de Victor Wembanyama comparés à ceux de LeBron James

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama et LeBron James, deux premiers choix de la draft à deux décennies d’intervalle, sont peut-être les talents les plus attendus de l’histoire de la NBA. Pour le Français, il ne sera pas facile de se montrer digne de la comparaison constante avec le quadruple champion NBA. Alors, comment s’en sort-il pour le moment ?

Après 23 matches, comment Victor Wembanyama se compare-t-il à LeBron James ? À la suite de leur confrontation ce vendredi, lors de la victoire des Spurs face aux Lakers, la comparaison entre les deux joueurs est de nouveau au centre des discussions. Et à bien des égards, le rookie s’en montre à la hauteur.

Les statistiques légèrement en faveur de Victor Wembanyama

Au même stade que Victor Wembanyama, c’est-à-dire après une vingtaine de matches en NBA, LeBron James n’était pas encore le joueur qu’il est aujourd’hui. Cependant, le jeune homme affichait déjà une moyenne de 17,7 points, 6,4 rebonds et 6,2 passes en 40,2 minutes par match. Comme le Français, le « King » avait des difficultés avec son tir (40,5 % de réussite, dont 30,6 % à trois points) et les pertes de balle (3,6 par match).



Jouant près de 10 minutes de moins par match (30,5), Wemby affiche des moyennes de 19 points, 10,9 rebonds, 2,7 passes décisives et 2,9 contres avec un taux de réussite de 43,5 % aux tirs, dont seulement 27,8 % à trois points. Malgré une différence notable de temps de jeu, Victor Wembanyama dépasse LeBron James dans plusieurs catégories. Cette situation s’explique notamment par leurs différences physiques et l’évolution de la NBA, plus porté sur le scoring aujourd'hui.

NBA : Quand Victor Wembanyama rencontre LeBron James pour la première fois https://t.co/D3kj9aNWQR pic.twitter.com/cmJmaEhFbs — le10sport (@le10sport) December 16, 2023

Deux bilans collectifs médiocres

Sur ses 23 premiers matches, Victor Wembanyama n’en a remporté que quatre (4-19), un bilan décevant, mais finalement pas si surprenant. LeBron James, qui a rejoint une équipe des Cavaliers très faible, avait lui-même perdu la grande majorité de ses 23 premières rencontres (6-17).



Les deux joueurs ont montré un niveau de maturité important, chacun dans son domaine. Pour LeBron James, il s’agissait plutôt de son physique, tandis que Victor Wembanyama possède un arsenal très développé, mais son corps doit encore s’adapter à la ligue nord-américaine.