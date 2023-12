NBA : Wembanyama va écrire l’histoire grâce à LeBron James !

Thomas Bourseau

Victor Wembanyama était attendu de pied ferme en NBA. Premier numéro un de draft français de l’histoire de la NBA, Wemby a été qualifié d’alien par LeBron James en personne. Néanmoins, jusqu’ici, le franchise player des San Antonio Spurs ne fait que s’incliner face à ses illustres prédécesseurs en tant que 1st pick de la draft. Face à LeBron James cette semaine, qu’il affrontera à deux reprises et qui a été drafté en 2023, avant sa naissance, Wembanyama aura à cœur de mettre fin à cette série noire.

Victor Wembanyama est une « licorne » ou encore un « alien » comme beaucoup de stars de la NBA l’ont fait savoir pendant la pré-saison. LeBron James a tenu le discours suivant à ce sujet, évoquant l’OVNI Wemby. « Tout le monde utilise ce terme de licorne ces derniers temps. On a parlé de plein de licornes ces dernières années, mais lui c'est plutôt un alien. Je n'ai jamais vu... Personne n'a jamais vu quelqu'un comme ça. Être aussi grand tout en étant aussi fluide et gracieux sur le terrain. [...] C'est un talent générationnel. J'espère qu'il restera en bonne santé, c'est le plus important pour lui. Mais ça se voit qu'il adore jouer au basket, il souriait beaucoup (mardi) soir ».

Draft 2003 et 2023 entre LeBron James et Victor Wembanyama, du jamais vu !

Numéro un de la draft de 2023, Victor Wembanyama se mesurera au numéro un… de la draft de 2003 ce mercredi soir en la personne de LeBron James. Si ce dernier dispute la rencontre. En effet, LeBron James figure sur l’Injury Report des Lakers depuis quelque temps en raison d’une contusion au mollet. A cela s’ajoute le fait qu’il ait joué 40 minutes dans la nuit de mardi à mercredi à Dallas (125-127). Résultat ? King James serait susceptible de manquer le rendez-vous du soir à San Antonio. Cependant, en raison du calendrier, le franchise player des Lakers pourrait quoi qu’il arrive se frotter à Victor Wembayama en fin de semaine, pour la deuxième confrontation entre les Angelinos et les Spurs . Le choc du quadruple champion NBA et du « talent générationnel » devrait donc avoir lieu. Né en 2004, Wembanyama jouera contre un numéro un de draft, sélectionné avant même sa naissance. Inédit.

Avant LeBron James, Wembanyama s’est incliné face à Kyrie Irving, 1st pick de 2011

En lever de rideau de la saison régulière, les San Antonio Spurs ont eu le droit à un derby texan face aux Dallas Mavericks de Luka Doncic et de Kyrie Irving. Contrairement à son franchise player, Irving a été drafté à la première place en 2011 chez les Cleveland Cavaliers. Face aux Mavs et pour son baptême du feu, Wemby a inscrit 15 points, mais n’a pas pu empêcher la défaite des siens (119-126).

Face à Anthony Towns et Edwards, 1st picks de 2015 et 2020, Wembanyama a perdu 2 fois

Devenu un taulier de la NBA au fil des saisons, lui qui a été drafté en 2015 aux Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns a pris le meilleur sur les Spurs le 11 novembre dernier malgré les 29 points de Victor Wembanyama (117-110). Anthony Edwards, 1st pick de 2020 à la draft a pris part aux deux rencontres opposant les Minnesota Timberwolves aux San Antonio Spurs cette saison et a vu Wemby être battu une nouvelle fois le 7 décembre dernier malgré ses 12 points (102-94).

Même son de cloche pour Wiggins, Rose et Williamson...