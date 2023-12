NBA : «Il fait peur», Wembanyama se lâche sur une star

La rédaction

Largement battus sur leur parquet face aux New Orleans Pelicans ce dimanche (146-110), les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama tenteront de laver cet affront face aux Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo dans la nuit de mardi à mercredi. Après la défaite face aux Pelicans, le Français s'est montré dithyrambique à l'égard du double MVP.

Ce n'était probablement qu'une illusion. Après s'être offert le scalp des Los Angeles Lakers dans la nuit de vendredi à samedi (129-115), mettant ainsi fin à une série de 18 revers de rang, les San Antonio Spurs ont lourdement chuté à domicile face aux New Orleans Pelicans ce dimanche (146-110).

NBA : L’erreur hilarante des Spurs pendant leur hommage à Tony Parker https://t.co/bQS75zrjb8 pic.twitter.com/kcMlcMTBul — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

Wembanyama va se frotter à Antetokounmpo

Replacé au poste de pivot depuis quelques temps, Victor Wembanyama enchaîne les prestations convaincantes et s'attire les louanges de nombreuses stars de la NBA qui ont croisé sa route cette saison. Et dans la nuit de mardi à mercredi, le premier choix de la dernière draft va se dresser face à un nouveau monstre : Giannis Antetokounmpo, double MVP de la Ligue (2019 et 2020). Si le Français est conscient de la montagne à gravir, l'impatience est de mise avant de défier les Milwaukee Bucks, deuxième de la Conférence Est.

« Il est probablement l’un des joueurs que j’ai étudié le plus »