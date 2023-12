NBA : Humilié, Wembanyama entre dans l'Histoire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lourdement battus par les Pelicans sur leur parquet (146-110), les Spurs n'enchaînent pas après avoir renoué avec la victoire face aux Lakers. En revanche, Victor Wembanyama continue à impressionner en empilant les statistiques. Avec un nouveau double-double (17 points, 13 rebonds), son huitième de suite, le Français est même entré dans l'histoire de la NBA.

Après avoir mis fin à une série de 18 défaites en venant à bout des Lakers (129-115), les Spurs comptaient bien enchaîner et enfin lancer une série positive. Mais les Texans se sont finalement lourdement inclinés sur leur parquet face aux Pelicans (146-110). San Antonio reste donc bon dernier de la Conférence Ouest avec un bilan très largement négatif de 4 victoires pour 21 défaites. En parallèle, Victor Wembanyama continue d'impressionner sur le plan statistique et poursuit sa saison paradoxale.

NBA : Victor Wembanyama se sent inspiré par l'hommage rendu à Tony Parker https://t.co/5WidKDGgt9 pic.twitter.com/MvCgNDZK7U — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

Wembanyama efface Howard des tablettes

Et pour cause, pendant que les Spurs enchaînent les défaites, le Français empile les records. Et il vient d'en ajouter un nouveau à son palmarès. En effet, lors de la lourde défaite contre les Pelicans, Victor Wembanyama a signé nouveau double-double avec 17 points et 13 rebonds. C'est son huitième de suite, ce qui est unique pour un joueur de moins de 19 ans. Wemby bat ainsi le record d'un certain Dwight Howard qui en avait enchaîné sept en 2005 avec le Magic. La saison de Victor Wembanyama semble d'ailleurs devoir ressembler à une frustration collective et des fulgurances individuelles.

«C’est une menace partout sur le parquet»