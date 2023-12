Annoncé aux Lakers avec LeBron James, une star de la NBA pourrait finalement rejoindre De’Aaron Fox

Florian Barré

Zach LaVine est sans doute le plus grand nom qui apparaît actuellement sur le marché commercial de la NBA. L’arrière des Chicago Bulls, actuellement blessé, ne serait pas contre un départ. D’ailleurs, il y a quelques jours, il a été annoncé que le camp du joueur le verrait bien rejoindre LeBron James et Anthony Davis à Los Angeles. Une information que le journaliste Sam Amick prend avec des pincettes, lui qui affirme plutôt un intérêt du joueur pour les Sacramento Kings.

Nul ne sait ce que réserve l’avenir à Zach Lavine. Et même si le joueur de 28 ans assure que son coeur est toujours dans l’Illinois, il semblerait qu’un départ de Chicago soit sérieusement au goût du jour. Bien que cela reste très hypothétique car les Bulls ont du mal à générer de l’intérêt autour de l’arrière, du fait de son salaire exorbitant et de ses trois ans sur son contrat pour un total de 178 millions de dollars dus, une première spéculation importante a envoyé Lavine du côté des Lakers de Los Angeles. Une information du Chicago Sun Times a également évoqué une touche avec les Toronto Raptors.

LaVine veut jouer avec Fox

Mais au-delà des Lakers et des Raptors, Sam Amick de The Athletic rapporte maintenant que LaVine serait « très réceptif » à un échange qui aboutirait, lui, du côté les Sacramento Kings. « Malgré toute l'attention du public sur la perspective de voir James et Davis faire équipe avec LaVine avec les Lakers, la partie négligée est que la star des Kings, De'Aaron Fox, est également une priorité majeure pour Klutch Sports ces jours-ci. Selon des sources de la ligue, LaVine serait très réceptif à une décision de Sacramento qui ferait de lui le compagnon de Fox en zone arrière. »

Un deal encore loin d’être acté

Encore une fois, le gros problème réside ailleurs. Zach LaVine, qui n'a pas joué depuis le 28 novembre (blessé au pied), devrait être absent plusieurs semaines encore. Et s’il est véritablement prêt à rejoindre les Kings et De'Aaron Fox, la seule question qui compte est de savoir si les Kings partagent ou non un intérêt mutuel. Selon Amick, la réponse est non. Pour commencer, les Bulls voudraient certainement que Keegan Murray revienne, ce peu importe l’accord. Le journaliste rapporte que Sacramento n'est fondamentalement pas intéressé à l’idée de déplacer Murray, encore moins pour un Zach LaVine instable. Pour autant, les Kings pourraient être intéressés dans un package qui n’implique pas leur ailier.