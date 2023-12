NBA : Une nouvelle star se lâche sur LeBron James !

Benjamin Labrousse

À 38 ans, LeBron James affiche toujours un niveau de jeu étincelant. Si l’ailier des Lakers de Los Angeles ne parvient pas encore à hisser la franchise californienne au sommet de la NBA, « King James » reste une légende vivante pour de nombreuses stars. Récemment, le franchise player des Celtics de Boston Jayson Tatum a clamé tout son respect pour le numéro 23.

Les Lakers de Los Angeles dans le dur. Lundi soir, la franchise californienne s’est inclinée face aux Celtics de Boston lors du Christmas Day (115-126). Une rencontre marquée par la bonne prestation de Jayson Tatum. La star de 25 ans a donc renversé LeBron James, et s’affirme un peu plus chaque soir comme l’un des prétendants au titre de MVP en fin de saison. « C’est ce dont on parle lorsqu’il doit se réinventer. Ce n’est pas tant un sacrifice qu’une réinvention. On commence à voir à quoi ressemble son leadership et sa valeur. Il ne s’agit pas seulement de marquer, mais de se définir par la création. Il s’agit de savoir comment générer des opportunités pour ses coéquipiers et pour lui-même » , a d’ailleurs confié Joe Mazzulla, entraîneur de la franchise basée à Boston à propos de son joueur.

« Il faut apporter beaucoup de crédit à LeBron »

Au sortir de la rencontre, Jayson Tatum a révélé s’inspirer de son adversaire du soir LeBron James : « Il faut apporter beaucoup de crédit à LeBron, il a été le joueur le plus complet de la ligue pendant très longtemps. Il y a beaucoup à apprendre d’un gars comme lui. Évidemment la façon dont il pense le jeu, avec deux ou trois coups d’avance sur tout le monde… » , a d’abord analysé le numéro 0 des Celtics dans des propos relayés par Basket USA .

« Vous voulez toujours être le meilleur joueur »