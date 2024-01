NBA : LeBron James lâche une punchline sur les Lakers

Hugo Chirossel

Rien ne va plus pour les Lakers. Les Angelinos ont concédé leur quatrième défaite consécutive dans la nuit de vendredi à samedi lors de la réception des Memphis Grizzlies (113-127) et sont désormais 11es de la conférence Ouest. Pour LeBron James, le constat est simple : les Lakers sont tout simplement nuls en ce moment.

Le sacre lors du premier In-Season Tournament de l’histoire de la NBA semble avoir fait plus de mal que de bien aux Lakers. LeBron James et ses coéquipiers ont disputé 13 rencontres depuis et en ont perdu 10. Opposés aux Memphis Grizzlies dans la nuit de vendredi à samedi, les Lakers se sont inclinés pour le quatrième fois consécutive (113-127) et ont vu les Golden State Warriors passer devant au classement.

NBA : All Star Game, Parker… Encore un record pour Wembanyama ? https://t.co/JSGjNar0WE pic.twitter.com/53AHdJNoyr — le10sport (@le10sport) January 6, 2024

« On est juste nuls en ce moment »

Les Lakers sont désormais 11es de la conférence Ouest et donc en dehors des places qualificatives pour le play-in tournament. Alors qu’il ne l’avait pas fait après la défaite face au Miami Heat (96-110), LeBron James a cette fois-ci répondu aux questions des journalistes et a fait un constat sans appel : « On est juste nuls en ce moment », a-t-il lâché, dans des propos relayés par Basket USA .

« On avait un plan de jeu, on l’a exécuté »