NBA : Antetokounmpo fait une prédiction sur Wembanyama

La rédaction

Malgré la défaite des San Antonio Spurs face aux Milwaukee Bucks dans la nuit de jeudi à vendredi (125-121), Victor Wembanyama, auteur de 27 points, 9 rebonds et 5 contres, a une nouvelle fois fait l'étalage de tout son talent. Après la rencontre, son adversaire du soir, Giannis Antetokounmpo, lui a prédit un avenir des plus radieux, tout en lui adressant tout de même quelques conseils au passage.

Victor Wembanyama et Giannis Antetokounmpo étaient censés croiser le fer pour la première fois le 19 décembre dernier, mais, la faute à une douleur à une cheville, le Français avait dû retarder l'échéance. Mais l'affrontement entre les deux franchise players a finalement eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, accouchant sur un succès étriqué des Milwaukee Bucks face aux San Antonio Spurs (125-121). Une rencontre durant laquelle le numéro un de la dernière draft, auteur de 27 points, 9 rebonds et 5 contres, s'est une nouvelle fois montré à son avantage.

NBA : Victor Wembanyama choque toujours autant ses coéquipiers aux Spurs https://t.co/Jrz5YcsmEF pic.twitter.com/TSvUmw5MXP — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

«Le meilleur conseil que je peux lui donner est de rester en bonne santé»

À l'issue du match, Giannis Antetokounmpo, également auteur d'une performance majuscule cette nuit (44 points, 14 rebonds, 7 passes décisives), a tout de même tenu à donner quelques conseils à Wemby pour son futur dans la Ligue. « Je ne pense pas qu’il a besoin de devenir plus costaud. Il peut déjà affecter le jeu, il tourne déjà à plus de 20 points sans être plus costaud que ça. Parfois quand tu deviens plus puissant tu peux perdre de ta fluidité. Au final, le meilleur conseil que je peux lui donner est de rester en bonne santé. Il a un physique très imposant donc il doit se maintenir en bonne santé » , a déclaré le Grec dans des propos relayés par Parlons Basket .

«Il va devenir un grand joueur»