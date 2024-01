NBA : Victor Wembanyama choque toujours autant ses coéquipiers aux Spurs

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La performance de Victor Wembanyama contre Giannis Antetokounmpo a impressionné non seulement les observateurs, mais aussi ses coéquipiers sur le terrain. Suite à la défaite des San Antonio Spurs face aux Milwaukee Bucks ce jeudi (121-125), Keldon Johnson et Devin Vassell ont exprimé leur admiration pour le jeune joueur français.

Keldon Johnson : « Victor Wembanyama a été extraordinaire »

Keldon Johnson a été à la fois impressionné et motivé en voyant Victor Wembanyama tenir tête à Giannis Antetokounmpo en seconde mi-temps : « C’est vraiment énorme. Je pense que Victor a été extraordinaire. Il a fait des choses extraordinaires. Il est venu pour jouer ce soir, comme il le fait toujours. C’est une bonne chose de voir ces deux-là s’affronter, c’est stimulant. »



« Est-ce que j’ai déjà vu quelqu’un contrer Antetokounmpo comme Wemby l’a fait à la fin du match ? Non » , a poursuivi le sixième homme des Spurs. « Mais c’est ce que fait Victor. Des deux côtés du terrain, il fait des choses que l’on ne voit normalement pas faire. C’est ce qui fait de lui un joueur spécial. »

Devin Vassell : « Son alley-oop était fou »

« Ce dernier contre dit tout pour moi » , a lancé Devin Vassell, lui-même auteur de 34 points face aux Bucks. « Ils se sont confrontés tout au long du match. Giannis fait un dunk, Victor en fait un. L’un fait un and-one, l’autre fait un and-one. Mais sur ce contre, Victor a montré le courage et le cœur qu’il avait. Giannis voulait essayer de dunker sur lui à la fin pour faire passer un message. Je pense que Victor a fait savoir à Giannis et à toute la ligue qu’il est là et qu’il est prêt pour ce genre de moment. »

