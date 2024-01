NBA : Victor Wembanyama se prononce pour les Jeux olympiques de Paris 2024

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama participera-t-il aux Jeux olympiques de Paris 2024 ? Suite à la défaite des San Antonio Spurs face aux Cleveland Cavaliers ce dimanche (115-117), le Français a réitéré son désir de rejoindre l’équipe de France pour la compétition, qui se tiendra du 26 juillet au 11 août 2024.

Après avoir manqué la Coupe du monde l’été dernier, Victor Wembanyama a confirmé sa volonté de participer aux Jeux olympiques de Paris 2024. Il est donc probable que la star des San Antonio Spurs y dispute sa première grande compétition internationale sous les couleurs de l’équipe de France.

Victor Wembanyama : « Si j’en suis capable, je veux jouer »

Interrogé sur sa participation lors de la conférence de presse après la défaite frustrante des Spurs à Cleveland, Victor Wembanyama n’a pas laissé de place au doute. « Bien sûr » , a-t-il directement répondu. « C’est le plus grand événement qu’a connu le basketball français depuis des années. Si je suis sélectionné et que j’en suis capable, je veux jouer. »



Le premier choix de la draft NBA, qui compte quatre sélections avec les Bleus, avait déjà exprimé son intention de participer à la compétition lors d’une conférence de presse en septembre. « Il n’y a pas d’autre objectif que l’or » , avait-il précisé.

Victor Wembanyama envoie un message fort à la NBA https://t.co/uPbsl1VLti pic.twitter.com/fPjNSEvArg — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

Sur son absence à la Coupe du monde : « Frustrant, mais nécessaire »