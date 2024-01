NBA : Une jeune star des Warriors s’agace contre Steve Kerr, Curry réagit

Florian Barré

Jonathan Kuminga a fait la une des journaux cette semaine lorsqu'il a été rapporté qu'il ne faisait plus confiance à l'entraîneur des Golden State Warriors pour son développement après avoir été sorti prématurément lors de la défaite contre les Denver Nuggets jeudi soir. Steve Kerr a répondu la nuit suivante en donnant à Kuminga 36 minutes sur le parquet, un record. Après le match Stephen Curry a abordé la situation.

La saison 2023-2024 marque une période délicate aux Golden State Warriors. Lors de la défaite contre les Denver Nuggets (127-130), Jonathan Kuminga a seulement disputé 19 minutes. Et l'entraîneur Steve Kerr l'a même laissé sur le banc lors des 18 dernières minutes. C’est ainsi que Kuminga a déclaré ne plus croire que Kerr lui permette d’exploiter l’intégralité de son potentiel. Finalement, les deux hommes ont discuté et le lendemain, l’ailier fort congolais jouait 36 minutes, lors d’une victoire difficile contre les Pistons de Detroit.

« Je n’ai qu’à me rendre dans son bureau »

Jonathan Kuminga assure que cette discussion lui a fait du bien : « Je ne me suis jamais plaint du temps de jeu ou de choses comme ça. Cela s’est très bien passé. Il s’agissait simplement de mieux se comprendre et de mieux communiquer. Le simple fait d’avoir cette conversation aujourd’hui m’a mis à l’aise et l’a mis à l’aise. À chaque fois que j’ai quelque chose à demander ou que j’ai des questions à poser, je n’ai qu’à me rendre dans son bureau, dont la porte est ouverte. Je peux y aller et me détendre en attendant qu’il entre. C’est de cela qu’il s’agit, de communiquer à chaque fois que quelque chose ne va pas. La communication est la clé. »

Curry comprend les attentes de Kuminga