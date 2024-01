NBA : Performance XXL pour Wembanyama, c’est historique !

Benjamin Labrousse

Numéro un de la dernière draft, Victor Wembanyama enchaîne les prestations de haute volée avec les Spurs de San Antonio. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la franchise texane a d’ailleurs obtenu une victoire de rang face aux Pistons de Détroit (130-108). Une rencontre marquée par le premier triple double de Wemby en carrière. D’ailleurs, le pivot français a battu un record grâce à cette prestation.

Victor Wemanyama continue d’impressionner. Le Français, plus que jamais au coude-à-coude avec Chet Holmgren (Thunder d’Oklahoma City) dans la course au titre de Rookie de l’année, a marqué des points précieux dans la nuit de mercredi à jeudi. Les Spurs de San Antonio ont acquis leur 6ème victoire de la saison face aux Pistons de Détroit (130-108). En seulement 21 minutes, le Français a réussi à réaliser son premier triple double (match au sein duquel un joueur inscrit au moins 10 unités dans 3 catégories différentes) en carrière. Dans le cas de Victor Wembanyama, ce dernier a terminé la rencontre avec 16 points, 12 rebonds, ainsi que 10 passes décisives. Seul Russell Westbrook aura réussi à réaliser un triple double aussi rapidement, c’était en 20 minutes en mars 2014...

NBA : Victor Wembanyama plaide pour la fin de sa limite de minutes https://t.co/tNRL1NvdOB pic.twitter.com/4tqxkW0TUe — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

Victor Wembanyama 5ème plus jeune joueur à effectuer un triple double…

Âgé de 20 ans et 6 jours, Victor Wembanyama est d’ailleurs devenu le 5ème plus jeune joueur à réaliser un triple double. Le pivot français se classe derrière Josh Giddey (Thunder d’Oklahoma City), LaMelo Ball (Hornets de Charlotte), Markelle Fultz (76ers de Philadelphie, désormais Magic d’Orlando), et Luka Doncic (Mavericks de Dallas).

...Mais plus jeune joueur à le faire sans perte de balle