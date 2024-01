Victor Wembanyama : Gregg Popovich analyse ses progrès en NBA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama a dépassé la barre des 30 matches en NBA. Alors que la saison a débuté il y a près de trois mois, Gregg Popovich a dressé un premier bilan de la progression du premier choix de la draft ce mercredi, avant la victoire des San Antonio Spurs sur les Detroit Pistons (130-108).

Victor Wembanyama n’a encore que 20 ans et garde une immense de progression. Avant que le rookie n’inscrive le premier triple double de sa jeune carrière en NBA dans la victoire face aux Detroit Pistons (130-108) ce mercredi, Gregg Popovich a fait un point sur les progrès du Français. Le coach des San Antonio Spurs voit trois domaines dans lesquels il a vraiment évolué.

Victor Wembanyama s’habitue aux particularités de la NBA

« Le premier progrès est purement logique : il s’agit simplement de sa compréhension du sport, en particulier la manière dont il est pratiqué en NBA, notamment la vitesse et la dimension physique du jeu » , a souligné Gregg Popovich. « [Victor Wembanyama] n’a aucune idée de qui il va défendre ou de qui va le défendre, au-delà de ce qu’il a vu en vidéo. Et on ne saisit vraiment ces choses que lorsqu’on joue contre d’autres joueurs sur le terrain. Alors, chaque match est un moment d’apprentissage qui l’aide à mieux comprendre ses adversaires. »

Victor Wembanyama entre dans l’histoire de la NBA avec une performance incroyable https://t.co/cYtU4TMX14 pic.twitter.com/jCTckwztVv — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

Il apprend à absorber le contact et à provoquer des fautes

« Il est devenu bien meilleur dans sa manière d’absorber le contact » , a continué l’entraîneur de Victor Wembanyama aux Spurs. « Compte tenu de sa taille et de sa légèreté dans le bas du corps, on pourrait penser qu’il serait facilement bousculé. Et c’est effectivement ce qui s’est produit. C’était un problème en début d’année. »



« Mais maintenant, il a compris comment maintenir sa position et inciter l’arbitre à siffler une faute » , a-t-il poursuivi. « En restant simplement debout, on est facile à pousser. Mais lorsqu’on se fléchit, qu’on maintient l’équilibre et qu’on bouge bien, il est plus facile de provoquer des fautes. Sa réponse à l’agression physique est un aspect sur lequel il s’est nettement amélioré. »

Il commence à comprendre ses coéquipiers aux Spurs