NBA : Les Spurs galèrent, Wembanyama doit changer

La rédaction

Malgré une nouvelle performance majuscule, Victor Wembanyama, auteur de 24 points, 10 rebonds et 5 contres, n'a pas pu empêcher la défaite des San Antonio Spurs face aux Cleveland Cavaliers (117-115) ce dimanche soir. Selon Alexis Ajinça, ancien joueur NBA et international français, Wemby devrait évoluer sur les phases offensives de son équipe.

Une nouvelle fois, Victor Wembanyama a éclaboussé de son talent les parquets de NBA. En dépit d'un très gros match de sa part, le numéro un de la dernière draft, auteur de 24 points, 10 rebonds et 5 contres, n'a pas pu empêcher la défaite des San Antonio Spurs contre les Cleveland Cavaliers (117-115) ce dimanche soir. La cinquième consécutive pour la franchise texane.

NBA : Une jeune star des Warriors s’agace contre Steve Kerr, Curry réagit https://t.co/gKDtQDfYGh pic.twitter.com/DMCbgIVBPB — le10sport (@le10sport) January 7, 2024

Wembanyama, meilleur contreur de la Ligue

Après 35 matchs cette saison, l'équipe entraînée par Gregg Popovich n'a remporté que cinq petits succès et pointe à la dernière place de la Conférence Ouest, à quatre victoires des Portland Trail Blazers, avant-derniers. Si Victor Wembanyama est quasiment irréprochable, notamment en défense, lui qui est le meilleur contreur de la NBA (3,3 par match), le Français a encore des aspects de son jeu à améliorer, surtout en attaque.

«Pour moi, c'est plus en attaque où il pourrait parfois se simplifier la tâche»