Grande nouvelle pour la Betclic Elite, la NBA va diffuser un match par semaine

L’arrivée de Victor Wembanyama en NBA continue de faire du bien au basket français. En effet, à l’instar de la saison dernière, avec les matchs de l’intérieur de 2.24m sous le maillot des Metropolitans 92, la Grande Ligue et la LNB pourraient conclure un accord pour la diffusion des rencontres de Zaccharie Risacher (Bourg-en-Bresse) et Tidjane Salaün (Cholet).

Depuis quelques semaines, deux pépites made in France font de l’oeil à la NBA. Zaccharie Risacher et Tidjane Salaün plaisent beaucoup aux recruteurs de la ligue américaine au point où cette dernière voudrait partager les rencontres de Bourg-en-Bresse et Cholet pour le reste de la saison 2023-24. En clair, ces matchs pourraient être diffusés gratuitement sur l’application de la NBA pour mettre en avant le basket français, en pleine expansion.

Des débuts programmés pour le 20 janvier

Une annonce officielle pourrait même intervenir cette semaine en marge du NBA Paris Game. Ce partenariat, noué dans le cadre d'un vaste programme de développement du basket pour les jeunes en France, pourrait commencer le samedi 20 janvier avec la diffusion du match opposant l'Élan Chalon à la JL Bourg. Le week-end du 27 janvier, les coéquipiers de Salaün défieront Boulogne-Levallois, ancienne team de Wemby . Le week-end suivant, Risacher et ses partenaires accueilleront l’AS Monaco, champion de France en titre et 3e de l’Euroleague en 2023.

