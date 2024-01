NBA : LeBron James, Michael Jordan… Shaq s’agace car il manque un nom dans la discussion du GOAT

Florian Barré

Kobe Bryant et Shaquille O’Neal avaient beau être dominant sur le terrain, avec trois titres consécutifs entre 2000 et 2002, ils n’évoluaient pas forcément dans un vestiaire sain et soudé. Les deux hommes n’étaient pas les plus grands amis du monde au point où les Lakers ont dû se séparer du big man durant l’été 2004. Mais depuis le tragique décès du « Black Mamba », Shaq montre un tout autre visage au sujet de son ancien coéquipier et Stephen A. Smith en a récemment fait les frais.

Shaquille O'Neal n'est pas un homme facile à satisfaire. Récemment invité par Stephen A. Smith, l’ancienne star des Los Angeles Lakers n’a pas apprécié que l’animateur/journaliste ne considère pas Kobe Bryant dans la discussion pour le GOAT. « Chacun a son avis, et défend ses positions, mais j’ai un problème avec ce que vous avez dit. Peu importe qui est le GOAT, mon gars devrait être dans la discussion. Vous l’enlevez de la discussion. Donc, pour je ne sais quelle raison c’est devenu un débat entre Mike et LeBron, et vous excluez mon gars de la discussion. » a d’abord lâché le natif du New Jersey. « Son nom doit être tout le temps cité dans ce débat. Et quand son nom n’y est pas, les gens ont un problème. J’entends toujours parler de Mike et LeBron alors qu’on entendait Mike et Kobe avant. Certaines personnes peuvent être dans la discussion, d’autres non, mais on ne peut pas laisser mon gars en dehors. »

La raison pour laquelle Shaq et Kobe se détestaient à l’époque

Une réaction étonnante, tant Shaq et Kobe se sont tirés dessus lors de leurs années communes à Los Angeles. En cause notamment : la question de l’éthique de travail du pivot qui était revenue sur la table en 2019, à l’occasion d’une interview du Black Mamba menée par Patrick Bet-David. « Qui serait Shaq s’il avait mon éthique de travail ? Il serait le meilleur joueur de tous les temps. C’est sûr. Et il serait le premier à vous le dire. Ce gars était une force de la nature, je n’avais jamais vu ça. Généralement, les joueurs de cette taille sont timides et aimeraient ne pas être aussi grands. Lui, il s’en foutait. (…) J’aurais aimé qu’il soit comme moi parce que si c’était le cas, j’aurais 12 bagues à l’heure actuelle ! »

La vérité d’un jour n’est jamais celle du lendemain avec Shaq

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle sortie d’O’Neal est cocasse puisque ce dernier a récemment dû nommer les cinq basketteurs les plus divertissants de tous les temps lors d’un épisode de son podcast. Le quatre fois champions de la NBA n’a nommé que quatre joueurs, Julius Eving, Magic Johnson, Stephen Curry et Michael Jordan, laissant ainsi Kobe Bryant de côté. Il y a quelques semaines il avait aussi fait parler de lui en plaçant Curry dans la conversation du GOAT avec LeBron et Jordan.