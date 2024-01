Blessée, une superstar de la NBA manquera le reste de la saison

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Ja Morant ne rejouera pas cette saison. Les Memphis Grizzlies ont annoncé que leur star, de retour d’une suspension imposée par la NBA depuis seulement neuf matches, subira bientôt une opération qui le tiendra à l’écart des parquets jusqu’au début de l’exercice 2024-25. Un véritable cauchemar pour l’équipe.

Alors que Ja Morant n’était de retour avec les Memphis Grizzlies que depuis neuf matches, sa saison s’est terminée de manière prématurée. La franchise a annoncé ce lundi que le meneur serait bientôt opéré à l’épaule droite, ce qui le tiendra à l’écart des parquets jusqu’à la fin de l’exercice.

Grave blessure à l’épaule pour Ja Morant

Le communiqué des Grizzlies indique que Morant a subi une subluxation de l’épaule droite lors d’un entraînement samedi, causant une douleur intense. L’IRM passée par l’athlète a révélé une déchirure du labrum. Il devra ainsi être opéré, ce qui l’empêchera de participer aux 46 rencontres restantes de l’exercice 2023-24. Memphis s’attend cependant à ce qu’il soit totalement rétabli pour le début de la saison 2024-25.

NBA : En pleine rédemption, Ja Morant reçoit un soutien indéfectible https://t.co/Hwc9tRZzN9 pic.twitter.com/D73GIfXbqG — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

Une immense perte pour Memphis

Depuis son retour d’une suspension de 25 matches pour avoir montré une arme à feu sur les réseaux sociaux pour la deuxième fois, Ja Morant affichait des moyennes impressionnantes de 25,1 points et 8,1 passes décisives par match. Il semblait avoir remis les Grizzlies sur le droit chemin, avec six victoires pour trois défaites depuis son retour dans l’équipe.



Sans lui, Memphis avait perdu 19 de ses 25 premiers matches. Actuellement en 13e position de la Conférence Ouest et privée de plusieurs joueurs clés — Steven Adams jusqu’à la fin de l’année, Brandon Clarke pour une durée indéterminée — la franchise n’atteindra probablement pas les playoffs.

Une maigre consolation pour les Grizzlies

Pour compenser l’absence de Ja Morant, les Grizzlies pourraient demander une enveloppe de 12,5 millions de dollars à la NBA pour signer un nouveau joueur ou récupérer un via un transfert, à condition de libérer l’espace nécessaire dans leur effectif. Une faible compensation pour la perte de leur leader.