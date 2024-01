NBA : Wembanyama frustré en raison de ses faibles minutes avec les Spurs ? Il répond

Florian Barré

Drafté en première position par les San Antonio Spurs en juin dernier, Victor Wembanyama est LE joueur indéboulonnable de la franchise texane. Le prodige français réalise une première saison remarquable à 19.3 points et 10.1 rebonds en moyenne, mais le tout en moins de 30 minutes par match. Un temps de jeu raisonnable, qui pourrait frustrer le géant tricolore à l’avenir.

Auteur de 24 points, 10 rebonds et 5 contres en 25 minutes la nuit dernière face aux Cleveland Cavaliers, Victor Wembanyama accepte de jouer peu, alors que les Spurs continuent d’enchaîner les défaites. Face aux coéquipiers de Donovan Mitchell, les Texans ont perdu 117-115. Il ne fait presque aucun doute qu’avec cinq minutes de Wemby en plus, le résultat aurait été tout autre, mais Gregg Popovich fait tout pour préserver sa star.

Wembanyama se montre patient

Wembanyama a cependant compris qu’il s’agissait d’une saison d’apprentissage pour lui, sur les plans technique, physique et mental, et qu’il fallait apprendre à gérer cette frustration naissante : « Je n’ai jamais eu autant faim de victoire et de compétition, mais j’ai appris à passer au-dessus de la frustration des limitations de minutes. (…) C’est comme ça, mon corps a besoin de temps pour s’adapter à la charge et à la longueur de la saison. Une fois qu’il sera prêt, on ira à fond. Mais il n’y a pas de raison d’être frustré…je garde mes objectifs à long terme en tête. » a ainsi déclaré l’ancien des Mets 92.

« Nous ne pouvons pas nous tromper sur ça »