Transfert NBA : La star que les équipes s’arrachent

Pascal Siakam est indubitablement la plus grande star dans les rumeurs de transfert en NBA actuellement. Dernièrement, les négociations se seraient intensifiées avec les Toronto Raptors. Son départ de la franchise, qui l’a drafté il y a sept ans et avec laquelle il a remporté un titre en 2019, semble plus proche que jamais.

Pascal Siakam est le nom à surveiller avant la date limite des transferts en NBA, le 8 février. Après avoir envoyé OG Anunoby aux New York Knicks, les Toronto Raptors pourraient chercher à effacer le dernier vestige de l’équipe championne de 2019. Alors que les discussions deviennent de plus en plus sérieuses, son trade paraît imminent.

Au moins 10 équipes intéressées par Pascal Siakam

Selon Shams Charania de The Athletic , les Raptors ont accéléré dans les négociations concernant Pascal Siakam. La plupart des médias s’accordent à dire qu’il y a de fortes chances qu’il soit transféré avant le 8 février. L’ailier est sans doute la star la plus recherchée sur le marché, intéressant au moins 10 équipes en NBA, selon Jake Fischer de Yahoo Sports .

Les Pistons et les Pacers en pole position, les Warriors sur le dossier

Parmi toutes les équipes intéressées par l’ancien champion NBA, les Indiana Pacers et les Detroit Pistons sont les destinations les plus probables, selon Fischer. Ces deux franchises disposent de nombreux tours de draft et de jeunes talents à offrir en retour, et cherchent à passer un cap. Cependant, selon Chris Haynes du Bleacher Report , les Golden State Warriors sont également sur le dossier. Siakam serait le joueur idéal pour soutenir Stephen Curry et relancer l’équipe, actuellement 10e de la Conférence Ouest.



Les Atlanta Hawks, intéressés depuis longtemps, devraient se retirer, le timing n’étant pas idéal pour un tel transfert. Les Sacramento Kings avaient fait une offre aux Raptors et semblaient être les favoris, mais ils se sont finalement rétractés.

Des demandes élevées de la part des Raptors

Il est probable que les Kings se soient retirés en raison de l’incompatibilité entre leur stratégie et les exigences de Toronto. L’équipe préfère acquérir des jeunes joueurs déjà établis — comme RJ Barrett et Immanuel Quickley qu’ils ont récemment accueillis — plutôt que des tours de draft. De son côté, Sacramento n’a pas l’intention de transférer Keegan Murray. Ces dernières années, les Raptors ont fixé des prix élevés pour leurs joueurs, et il semble qu’une offre majeure serait nécessaire pour les convaincre de transférer Pascal Siakam.