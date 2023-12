Ja Morant choque la NBA pour son retour de suspension

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Après avoir été suspendu pendant les 25 premières rencontres de la saison NBA pour s’être filmé une seconde fois une arme à feu, Ja Morant est revenu sur le terrain mardi soir. Le meneur a marqué l’occasion en inscrivant 34 points dans la victoire des Memphis Grizzlies contre les New Orleans Pelicans (115-113), et surtout le tir de la gagne.

Après avoir manqué les 25 premiers matches de la saison, Ja Morant a fait un retour éclatant sur les parquets de la NBA mardi. Le meneur a inscrit 34 points, 6 rebonds et 8 passes décisives face aux New Orleans Pelicans, tout en marquant le game winner pour les Memphis Grizzlies. C’est un signe encourageant pour la franchise, qui a perdu 19 rencontres en son absence.

Un retour de suspension très attendu

La suspension de Ja Morant, le 16 juin dernier, avait fait beaucoup de bruit dans le monde du basket. Son retour, mardi, était donc très attendu. Accueilli par des huées des fans des Pelicans chaque fois qu’il touchait le ballon, le meneur a rapidement retrouvé ses marques sur le terrain.

NBA : Les débuts de Victor Wembanyama comparés à ceux de LeBron James https://t.co/RozYVw93iY pic.twitter.com/EbCrBRsU7o — le10sport (@le10sport) December 17, 2023

Après une première mi-temps timide avec seulement 7 points des Grizzlies à 20 points de retard, le meneur a accéléré le rythme, marquant 27 points, avec 5 rebonds et 5 passes dans les 24 minutes suivantes. À seulement quelques secondes de la fin du quatrième quart-temps, Morant a réalisé une pénétration incisive pour sceller la victoire avec un layup. L’action a non seulement fait bondir les spectateurs de leurs sièges, mais a également suscité la réaction des joueurs, notamment celle de LeBron James.

1️⃣2️⃣!!!! That’s All 😤😤😤😤 — LeBron James (@KingJames) December 20, 2023

Ja Morant peut-il sauver les Grizzlies ?

Après quatre saisons en NBA, Ja Morant s’est établi comme le leader incontesté des Grizzlies et comme l’un des meilleurs meneurs de la ligue. Élu All-Star l’année dernière, il affichait des moyennes de 26,2 points (avec 46,6 % de réussite au tir), 8,1 passes décisives et 5,9 rebonds par match. Morant a même reçu des votes pour le titre de MVP lors des deux dernières saisons. Il fait cependant face à un défi unique aujourd’hui : qualifier une équipe pour les playoffs malgré un bilan de 6 victoires et 19 défaites.



Memphis disposait de l’attaque la moins efficace de la NBA en son absence, ne marquant que 105,9 points pour 100 possessions. C’est un problème que Ja Morant, véritable maestro de cette équipe, devrait être en mesure de résoudre — au moins en partie. D’autant plus que Memphis a réussi à maintenir une bonne efficacité défensive en ce début de saison. Les Grizzlies n’atteindront probablement pas la deuxième place de la conférence comme en 2022-2023, mais le meneur semble avoir ce qu’il faut pour résoudre leur principal problème et peut-être inverser la tendance.