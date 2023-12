NBA : Adam Silver fait le point sur la situation de Ja Morant

Florian Barré

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré samedi aux journalistes qu'il prévoyait de rencontrer le meneur des Memphis Grizzlies, Ja Morant, avant le retour du All-Star après sa suspension de 25 matchs. Silver a déclaré que Morant, qui est éligible pour revenir le 19 décembre, s'est « conformé à tout » ce que la ligue lui a demandé.

Ce week-end, Adam Silver était à Las Vegas pour la finale du premier tournoi de mi-saison et a tenu une courte conférence de presse au cours de laquelle il a abordé un certain nombre de sujets liés à la ligue. Il a donc évoqué la cas Ja Morant, qui est éligible pour revenir le 19 décembre prochain sur les parquets de NBA. Pour rappel, en juin, la superstar des Grizzlies a été suspendue pour les 25 premiers matchs de cette saison pour avoir brandi des armes à feu à plusieurs reprises.

Tom Orsborn : « Wembanyama, c’est un coup de chance incroyable ! »Personnalité incontournable des Spurs, journaliste au San Antonio Express-News, se confie au micro du 10 Sport pic.twitter.com/A1wzEw52G1 — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

Ja Morant est resté entre de bonnes mains tout au long du processus

« Oui, j'ai suivi la situation de près, ainsi que lui » a affirmé Adam Silver. « En fait, nous avons l'intention de nous rencontrer directement cette semaine, Ja et moi. Mais les gens du bureau de la ligue, ainsi que Ja et son équipe et l'Association des joueurs, ont eu des contacts réguliers, essentiellement hebdomadaires. Il y a eu ces points de contrôle. Nous avons établi ensemble un programme pour lui au cours des dernières semaines et, à ma connaissance, il a respecté tout ce qu'on lui a demandé de faire. Comme je l'ai dit, nous en parlerons au moins une fois cette semaine, avant son retour, nous examinerons le programme et nous assurerons que les conditions sont réunies pour qu'il réussisse à l'avenir. »

Les Grizzlies en perdition sans Morant

Memphis, qui a une fiche de 6-15 pour débuter cette saison, est actuellement à égalité au 13e rang de la Conférence Ouest et disputera son 25e match le 18 décembre à Oklahoma City contre le Thunder, ce qui signifie que Morant, en supposant que les choses se passent comme prévu, sera éligible pour revenir le 19 décembre à la Nouvelle-Orléans contre Zion Williamson et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Sans Morant, les Grizzlies n'ont d’ailleurs joué aucun rôle dans le tournoi de mi-saison, terminant en 0-4. Son retour fera sans auncun doute le plus grand bien à tout le monde du côté de Memphis.