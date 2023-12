NBA : Les Lakers exultent, LeBron James calme tout le monde

Benjamin Labrousse

Pour la première édition de la NBA Cup, les Lakers de Los Angeles se sont imposés en finale du Play-In face aux Pacers de l’Indiana dans la nuit de samedi à dimanche (123-109). Interrogé sur la suite de la saison après ce titre, LeBron James a tenu à rappeler que rien n’était joué pour les Jaunes et Violets.

Les Lakers ont confirmé leur statut de franchise de légende. Mise en place cette saison, la NBA Cup a vu sa première édition être remportée par la franchise californienne aux dépens des Pacers de l’Indiana. Si cette compétition paraît encore peu sensationnelle, cette dernière a confirmé le retour en grande forme des Lakers. Sacré MVP de cette NBA Cup, le tout à 38 ans, LeBron James n’en finit plus d’impressionner. Le chef de route des Angelinos s’est exprimé sur la suite de la saison, et en a profité pour tempérer certaines ardeurs suite à ce sacre historique.

Champions du In-Season Tournament, LeBron James et les Lakers écrivent l’histoire de la NBA https://t.co/aUJkBF6v3a pic.twitter.com/eRuweOKdcB — le10sport (@le10sport) December 10, 2023

« Nous devons continuer à nous améliorer »

Dans des propos relayés par ParlonsBasket , LeBron James a affirmé que cette victoire au Play-In n’était pas tellement révélatrice pour la suite de la saison : « C'est trop loin à mon sens. Il faut se rappeler que nous ne sommes qu'en décembre. On est contents de ce dont on est capable aujourd'hui, mais nous devons continuer à nous améliorer, et rester en bonne santé » , confie le « King ».

« Chaque match de cette Coupe NBA nous a fait grandir »