NBA : Un grand changement se confirme pour Wembanyama

Plombés par un effectif limité, notamment au poste de meneur de jeu, les San Antonio Spurs, battus lors de leurs 16 derniers matchs, peinent toujours à trouver la solution. Face aux Chicago Bulls ce samedi (121-112), Gregg Popovich a peut être remédié à ce problème en alignant Victor Wembanyama au poste de pivot. Séduisant pour sa première de la saison dans ce registre, Wemby semble bien parti pour y rester.

Et si les San Antonio Spurs avaient enfin trouvé la bonne recette ? Défaits lors de leurs 16 dernières sorties en NBA, les hommes de Gregg Popovich peinent toujours à trouver la solution. Pourrie par de nombreuses lacunes à certains postes, notamment à la mène, la franchise texane s'est présentée avec un 5 majeur inédit lors de la défaite face aux Chicago Bulls ce samedi (121-112).

Wembanyama en pivot, une première réussie

Avec Zach Collins sur le banc, Jeremy Sochan replacé au poste 4 et Victor Wembanyama en pivot, les Spurs ont montré des choses intéressantes. Surtout le Français, qui a livré sa prestation la plus aboutie de la saison, signant un double « double-double » (21 points, 20 rebonds). « J’ai trouvé que nous avions l’air plutôt bien. Le fait d’avoir plus de punch en sortie de banc va toujours nous aider à soulager les titulaires et j’espère que le ‘spacing’ fonctionnera mieux » , a déclaré Gregg Popovich, dans des propos relayés par le San Antonio Express News .

Collins n'est pas impacté par sa mise sur le banc