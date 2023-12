NBA : Duel au sommet pour Wembanyama, il lâche une réponse cash

Benjamin Labrousse

Drafté à la première position de la dernière Draft NBA, Victor Wembanyama réalise, à titre personnel, de bons débuts au sein de la Grande Ligue. Mais alors que les Spurs de San Antonio enchaînent les défaites, certains observateurs privilégient Chet Holmgren dans la course au titre de Rookie de l’année.

Chet Holmgren ou Victor Wembanyama ? Depuis quelques semaines, les pivots des Spurs et du Thunder apparaissent comme les deux principaux favoris au titre de ROY (Rookie of the year) à la fin de la saison. Présent sur le plateau de NBA Extra , l’ancien joueur Jacques Monclar semble avoir une préférence pour Chet Holmgren. Ce dernier a d’ailleurs justifié son choix.

NBA : «C’est dur», Wembanyama se livre sur le calvaire des Spurs https://t.co/wYRaaGiPIJ pic.twitter.com/xelKkVxfaY — le10sport (@le10sport) December 9, 2023

« S’il n’est pas élu Rookie de l’Année, je m’en fiche un peu »

« Victor a deux ans de moins que Chet Holmgren, donc il y a aussi une logique. Et puis j’ai toujours dit que s’il n’est pas élu Rookie de l’Année, je m’en fiche un peu. Ce n’est pas quelque chose qui me concerne. Le plus important, c’est qu’il arrive à faire en sorte que son équipe gagne quelques matchs. Je ne dis pas d’en gagner 30 ni 25, mais au moins de faire aussi bien que l’an dernier où ils en avaient gagné 22 » , déclare Jacques Monclar dans des propos relayés par ParlonsBasket . « Après, bien évidemment que le pourcentage n’est pas admissible. 43% contre 53% (pour Holmgren) à 2 points, la messe est dite ! Sans parler des 27% à 3 points » .

« C’est quand même mieux que Jeremy Sochan pour mener le jeu »