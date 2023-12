NBA : « C’est de notre faute », Antetokounmpo exhorte les Bucks à « être meilleurs »

Florian Barré

Il est difficile de dire qu’une équipe fait un début de saison NBA en dents de scie avec une fiche de 15-7. Pourtant c’est le cas des Milwaukee Bucks dont on attend toujours plus, en raison de la doublette Giannis Antetokounmpo-Damian Lillard. Encore une fois, alors que ça semblait aller mieux, la franchise du Wisconsin a déçu ce jeudi soir en s’inclinant contre les Pacers de Tyrese Haliburton. Ainsi le Greek Freak s’est exprimé sur la situation de son équipe.

Giannis Antetokounmpo a eu un peu de mal à entrer dans sa saison mais depuis quelques semaines, le Grec est redevenu le candidat sérieux au titre de MVP qu’on lui connaît. C’est simple, il tire à 61.4 % depuis le sol tout en marquant plus de 30 points par sortie. La NBA a vu des joueurs avec plus de 20 points par match en moyenne et 60 % de réussite aux tirs, mais jamais dans l'histoire de la ligue un joueur n'a obtenu une moyenne de 30 points en tirant à 60%. Le joueur qui s'en rapproche le plus ? Adrian Dantley pour les Utah Jazz à 30,1 PPG avec 58 % aux tirs en 1982-83.

Antetokounmpo fait l’analyse de ce qui manque aux Bucks pour gagner constamment

Ainsi, quand Antetokounmpo pointe du doigt ce qui ne va pas, on l’écoute. Le Greek Freak a déclaré que les Milwaukee Bucks devaient simplement être meilleurs après que les Indiana Pacers les ont éliminés du tournoi inaugural de mi-saison de la NBA ce jeudi, critiquant le manque d'organisation des siens. « Le niveau de talent que nous avons est incroyable », a déclaré Antetokounmpo après avoir inscrit 37 points et 10 rebonds lors de la défaite 128-119 à la T-Mobile Arena. « Mais nous devons être plus organisés. »



« J’ai l'impression que parfois nous ne sommes pas organisés du tout. Nous ne savons pas ce que nous essayons d'obtenir de notre attaque, ou parfois défensivement, nous ne sprintons pas en arrière. Nous ne tirons pas beaucoup de 3-points au début. En fin de compte, vous devez protéger le ballon. Vous devez savoir où se trouve le ballon. Nous avons eu beaucoup de situations aujourd'hui où ils ont obtenu beaucoup de dunks, des 3-pts ouverts, des 3-pts précoces. Nous devons être meilleurs. »

Qui sont les principaux fautifs ?