Las Vegas, Seattle… La planète NBA s’impatiente

Florian Barré

L'hiver dernier, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a dressé une liste de contrôle des principales priorités de la ligue. Premièrement, la NBA devait parvenir à un accord avec la NBPA sur une nouvelle convention collective, puis elle devait signer sa prochaine série d'accords sur les droits médiatiques. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’elle porterait alors son attention sur un sujet qui a refait surface ces dernières années : l’expansion. Mais où en est-on désormais ?

En avril, la ligue et le syndicat ont convenu d'une nouvelle convention collective avec ses partenaires TV actuels, Disney et Warner Bros. Ce, bien que de nombreuses prévisions circulent déjà sur ce à quoi ressemblera la configuration des médias à l'automne 2025, lorsque cette dernière série de contrats entrera en vigueur. L'incertitude quant à l'avenir des droits médiatiques de la NBA n'a cependant pas empêché les spéculations sur une expansion.

NBA : Qualification en demi-finales controversée pour les Lakers de LeBron James https://t.co/6LLmwUPkqv pic.twitter.com/6DoicDjSOK — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

Quand Silver bottait en touche

Alors que la NBA répugne à en parler publiquement en détail, et encore moins à s'y engager, Adam Silver s'est progressivement rapproché de l'annonce d'une expansion à venir. Alors que la NBA se rend à Las Vegas cette semaine pour les derniers matchs de son premier tournoi de mi-saison, l'intrigue ne fera que de continuer à s'intensifier à mesure que la ligue continue de s'implanter davantage dans un nouveau marché. « Ce n'est pas une chose sûre », avait déclaré Silver en juillet à propos de l'expansion, « mais comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il est naturel que les organisations se développent avec le temps. »

« Les gens font la queue »