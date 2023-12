Champions du In-Season Tournament, LeBron James et les Lakers écrivent l’histoire de la NBA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Après avoir battu les Indiana Pacers en finale ce samedi (123-109), les Los Angeles Lakers sont devenus les premiers vainqueurs du In-Season Tournament, nouveau format de coupe lancé par la NBA. LeBron James, brillant sur l’ensemble du tournoi, a été nommé MVP. « Personne ne pourra jamais nous l’enlever », s’est-il félicité.

Ce samedi, LeBron James et les Los Angeles Lakers ont célébré leur victoire face aux Indiana Pacers (123-109) avec du champagne. L’équipe californienne a remporté le premier In-Season Tournament de l’histoire de la NBA, dont la finale se tenait à Las Vegas. James a également marqué l’histoire en devenant le premier MVP du tournoi.

LeBron James MVP, Anthony Davis dominant

Si les Lakers sont restés invaincus lors des matchs du In-Season Tournament, c’est en grande partie grâce aux performances exceptionnelles de LeBron James. Avec une moyenne de 26,4 points, 7,9 rebonds et 7,6 passes décisives sur les sept matchs du tournoi, il a dominé la compétition. Nommé MVP, l’ailier a obtenu 14 votes sur 20 de la part des médias, ainsi que la majorité de ceux des fans. À 38 ans, il devient le joueur le plus âgé à recevoir un titre de MVP.



Son coéquipier, Anthony Davis, était également un sérieux prétendant à ce titre, ayant reçu 5 votes de la part des médias. Avec 41 points, 20 rebonds et 4 contres, il a dominé la finale contre les Pacers. Malgré les 20 points et 11 passes de Tyrese Haliburton, Indiana n'était pas à la hauteur.

« Nous sommes les premiers champions du tournoi »