NBA : LeBron James pousse un coup de gueule pour cette star

Benjamin Labrousse

Après un début de saison plutôt poussif, LeBron James et les Lakers de Los Angeles enchaînent les bons résultats. Alors que la franchise californienne pointe à la 4ème place de la conférence Ouest, les bonnes prestations des Jaunes et Violets doivent beaucoup à la défense d’Anthony Davis. Selon « King James », les observateurs ne parlent pas assez du pivot des Lakers.

Pour sa 21ème saison en NBA, LeBron James peut voir du positif. Après quelques passages à vide notamment au mois de novembre, les Lakers de Los Angeles semblent avoir lancé leur saison. Finaliste de la première édition du Play-In (les Lakers affronteront les Pacers d’Indiana dans la nuit de dimanche à lundi), la franchise californienne peut également compter sur un Anthony Davis très performant. Alors qu’il tourne à 22,7 points par match, 12,7 rebonds, le pivot des Lakers brille en défense avec notamment une moyenne de 2,7 contres par match.

NBA : Une date fixée pour le retour de Bronny James, le fils de LeBron James https://t.co/gLwmXP0flm pic.twitter.com/eFTGvt8gL5 — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

« Je trouve d’ailleurs que la ligue a un peu trop pris ça pour acquis »

Dans des propos relayés par ParlonsBasket , LeBron James a d’ailleurs poussé un coup de gueule à propos du manque de reconnaissance envers son coéquipier. « AD est le pilier de notre défense. Il est capable de tout faire sur le parquet. Je pense que dans la ligue, personne d’autre ne peut défendre sur tous les postes. Il peut faire un stop sur chaque possession et le fait depuis tellement longtemps. Je trouve d’ailleurs que la ligue a un peu trop pris ça pour acquis. Il suffit de regarder la course au titre de Défenseur de l’Année et les débats sur les meilleurs défenseurs » , affirme ainsi le King .

« On a toute confiance en lui »