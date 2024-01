NBA : Wembanyama éteint la polémique aux Spurs

Hugo Chirossel

Alors que les Spurs ont enchaîné une deuxième victoire consécutive dans la nuit de vendredi à samedi face aux Charlotte Hornets (135-99), Victor Wembanyama a pris la défense de ses coéquipiers, à qui il est reproché de ne pas suffisamment lui donner le ballon. En conférence de presse, Wemby est monté au créneau pour éteindre le début de polémique.

Après s’être imposés face aux Detroit Pistons mercredi (108-130), les Spurs ont enchaîné avec une deuxième victoire consécutive dans la nuit de vendredi à samedi. Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont facilement disposé des Charlotte Hornets (135-99) et le Français s’est une nouvelle fois fait remarquer. En seulement 19 minutes, Wemby a compilé 26 points (9/14 aux tirs), 11 rebonds et 2 contres.

«Ça a toujours été éloigné de la réalité»

Après la rencontre, Victor Wembanyama a répondu aux critiques dont font l’objet certains de ses coéquipiers. En effet, il leur est reproché de ne pas assez l’alimenter en ballon, ce qui a pu être constaté sur plusieurs actions des Spurs depuis le début de la saison. Ce que le Français a réfuté. « Bien sûr, j’en ai entendu parler, mais ça a toujours été éloigné de la réalité », a déclaré Victor Wembanyama, dans des propos relayés par Basketsession .

«Personne ne refuse de me passer la balle»