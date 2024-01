NBA : Adam Silver fait une grande annonce concernant l’In-Season Tournament

Florian Barré

Alors que l’Accor Arena de Paris-Bercy accueillait hier soir une rencontre de NBA entre les Cleveland Cavaliers et les Brooklyn Nets - match remporté par la franchise de l’Ohio - Adam Silver a discuté de certaines des idées avancées pour la saison 2024-2025. En plus d’un nouveau passage en France déjà acté, le patron de la ligue a évoqué le retour du tournoi de mi-saison.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré ce jeudi que l’In-Season Tournament sera « sans aucun doute » de retour la saison prochaine, avec quelques ajustements. En effet, l’IST, remporté par les Los Angeles Lakers de LeBron James, a particulièrement bien fonctionné en début de saison, notamment auprès des fans et des joueurs. Silver a déclaré que les présidents d'équipe se sont récemment rencontrés et ont discuté de modifications potentielles, notamment de la manière de gérer les égalités, de l'apparence des courts et peut-être du nom de l'événement.

Bientot un transfert pour les Spurs de Wembanyama ? Notre correspondant à San Antonio, Benjamin Moubèche, fait le point sur la situation pic.twitter.com/BGSyd6mqHQ — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

Silver confirme que l’IST reviendra rapidement

« Nous sommes satisfaits du succès obtenu après la première saison et nous reviendrons sans aucun doute l'année prochaine, probablement avec juste quelques ajustements », a concédé Adam Silver via ESPN. « Au-delà de cela, alors que nous discutons avec des partenaires de télévision, peut-être pour déterminer exactement quelle est la meilleure période de l'année pour le faire, il sera peut-être logique d'apporter d'autres modifications au format. Ce sont des choses que nous examinerons. » a-t-il ajouté.

Le NBA Paris Game de retour en 2025

À quelques mois du début des Jeux olympiques de 2024 à Paris, Silver a ensuite répondu positivement à des questions sur le retour d'autres matchs dans la capitale française. La NBA a disputé son premier match de saison régulière à Paris en 2020 et fait de la France un lieu sérieux pour promouvoir ses shows. De plus, la Grande Ligue compte 14 joueurs français dans son roster, un record pour le pays. Et puis avec Victor Wembanyama, qui a réalisé son premier triple-double en NBA mercredi à Detroit, il est impératif de faire venir San Antonio jusqu’à Paris dès 2025, peut-être même pour deux matchs.