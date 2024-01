Drame en NBA : L’entraîneur adjoint des Warriors décède tragiquement

Florian Barré

L'entraîneur adjoint des Golden State Warriors, Dejan Milojevic, est décédé mercredi après avoir subi une urgence médicale à Salt Lake City, dans l'Utah, mardi soir, a annoncé la franchise californienne. Milojevic a été hospitalisé après avoir fait une crise cardiaque dans un restaurant lors d'un dîner d'équipe. La NBA a reporté le match initialement prévu mercredi soir entre les Warriors et le Jazz.

L'entraîneur adjoint des Golden State Warriors, Dejan Milojevic, mentor du double MVP de la NBA Nikola Jokic et ancien joueur vedette de sa Serbie natale, est décédé mercredi dans l'Utah des suites d'une crise cardiaque. Milojevic, qui faisait partie du staff qui a aidé les Warriors à remporter le championnat NBA 2022, avait 46 ans. Il a joué en Serbie, en Espagne, au Monténégro et en Turquie au cours de ses 14 ans de carrière professionnelle et a été nommé MVP de la Ligue Adriatique à trois reprises (2004-06). Il a rejoint l'équipe de Kerr après avoir été entraîneur au Mega Vizura en Serbie et au Buducnost au Monténégro, où il a remporté le championnat de la Ligue monténégrine. « Nous sommes absolument dévastés par le décès soudain de Dejan », a déclaré l'entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr, dans un communiqué.

« Dejan était l'un des êtres humains les plus positifs et les plus beaux que j'ai jamais connu »

« C’est un coup choquant et tragique pour tous ceux associés aux Warriors et une période incroyablement difficile pour sa famille, ses amis et nous tous qui avons eu l'incroyable plaisir de travailler avec lui. En plus d'être un formidable entraîneur de basket-ball, Dejan était l'un des êtres humains les plus positifs et les plus beaux que j'ai jamais connu, quelqu'un qui a apporté de la joie et de la lumière à chaque jour avec sa passion et son énergie. Nous pleurons avec et pour sa femme, Natasa, et leurs enfants, Nikola et Masa. » a conclu Kerr, dévasté.

