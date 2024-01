Ces trois stars de la NBA qui pourraient quitter leur franchise à la trade deadline

Florian Barré

Alors que la date limite des échanges commerciaux du 8 février approche à grands pas, de nombreuses spéculations font surface. Il existe déjà plusieurs joueurs susceptibles d’être échangés, à l’instar de Pascal Siakam, Zach LaVine et Dejounte Murray. Mais généralement, il y a toujours un ou deux trades imprévisibles voire choquants. Kevin Durant en est le parfait exemple l’an passé.

Avec toute l'attention portée sur Dejounte Murray à l'approche de la trade deadline, c'est peut-être l'autre arrière/meneur d'Atlanta qui pourrait finir par trouver une nouvelle maison. Trae Young affiche des statistiques alléchantes depuis son arrivée aux Hawks en 2018 (25.7 points et 9.5 passes de moyenne). Là n’est pas le problème. La question est de savoir si son style de jeu et ses lacunes défensives sont propices à la victoire au plus haut niveau. Cette saison, il semblerait que Young n’ait jamais été aussi fort offensivement. En revanche, bien loin des attentes, Atlanta pointe à la 11e place à l’Est avec un bilan de 16-23.

NBA : Une grosse surprise est annoncée pour Wembanyama https://t.co/wrINSYwEpf pic.twitter.com/gZLLM6FLBG — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

Donovan Mitchell loin des Cavs, c’est possible ?

De leur côté, les Cleveland Cavaliers jouent bien en ce moment (5 victoires sur les 5 derniers matchs), mais cela ne devrait pas occulter le problème qu'ils pourraient potentiellement rencontrer s'ils permettaient à leur star Donovan Mitchell d'entrer en agence libre à l'été 2025. Ce dernier pensait ouvertement qu'il irait aux Knicks avant d'être échangé à Cleveland. Il pourrait donc être dangereux pour le front office des Cavs de penser que Mitchell finira par s'engager à long terme. Dans le cas d'une autre élimination rapide en postseason, des rumeurs sur le mécontentement de Spida et une éventuelle demande d'échange pourraient se profiler. Ainsi, il est peut-être préférable que la franchise de l’Ohio prenne les devants et l'échange avant que leur influence ne diminue considérablement.

Karl-Anthony Towns relégué derrière Anthony Edwards et Rudy Gobert dans la hiérarchie ?