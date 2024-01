Victor Wembanyama : une star de la NBA plaint sa situation

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Trae Young a eu l’occasion de voir Victor Wembanyama et les Spurs en action de près pour la deuxième fois de la saison. Cependant, malgré la victoire des Hawks sur San Antonio (109-99) à Atlanta ce lundi, il reste toujours impressionné par le prodige français. Il regrette même que Wembanyama ne reçoive pas plus de ballons en attaque.

Victor Wembanyama a laissé une forte impression sur Trae Young, malgré une deuxième défaite face à lui depuis le début de la saison NBA ce lundi, à Atlanta (109-99). Après une performance exceptionnelle de 36 points, la star des Hawks a complimenté celle des Spurs. Cependant, elle s’est montrée beaucoup plus critique envers ses coéquipiers à San Antonio.

Trae Young : « On sent sa présence »

« À chaque fois qu’il est sur le terrain, on sent sa présence » , a déclaré Trae Young au sujet de son adversaire du soir, au micro de TNT. « On se demande s’il ne va pas venir contrer nos tirs ». Victor Wembanyama a effectivement réalisé cinq contres face aux Hawks, un de plus qu’au match aller, le 30 novembre. Malgré son temps de jeu limité, il est le meilleur contreur de la NBA avec une moyenne de 3,2 tirs bloqués par match, et laisse souvent cette impression aux joueurs d’en face.



Cependant, le début de la soirée a été plus difficile pour Wembanyama sur le plan offensif. L'intérieur des Spurs n’avait marqué aucun point en 12 minutes lors de la première mi-temps. En revanche, il a pris feu en seconde période, inscrivant 26 points et récoltant 9 rebonds en seulement 15 minutes de jeu.

NBA : Une grosse surprise est annoncée pour Wembanyama https://t.co/wrINSYwEpf pic.twitter.com/gZLLM6FLBG — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

Il « ressent de la compassion pour » Victor Wembanyama