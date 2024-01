NBA : Rudy Gobert hallucine face à Wembanyama !

Benjamin Labrousse

Numéro un de la dernière draft NBA, Victor Wembanyama assume chaque soir son statut, et ce malgré les résultats collectifs décevants des Spurs de San Antonio. Compatriote de Wemby au sein de la Grande Ligue, Rudy Gobert (Timberwolves du Minnesota) a récemment avoué quelle était la grande force du prodige Français.

Un ovni. Pour sa première saison en NBA, Victor Wembanyama tient son rang de prodige du basket français. Auteur de prestations plus que satisfaisantes, Wemby est en train de mettre toute la Grande Ligue dans sa poche. Ces derniers mois, plusieurs stars se sont exprimées à tour de rôle, chacune d’entre elles ne tarissant pas d’éloges à propos du pivot des Spurs de San Antonio.

NBA : Nouvelle Draft historique après Wembanyama ? https://t.co/bI2uAbVyx7 pic.twitter.com/gPcHaOUUbw — le10sport (@le10sport) January 14, 2024

« Il est en avance par rapport à ce que j’imaginais »

En novembre 2023, Rudy Gobert avouait être impressionné par Victor Wembanyama : « Je suis impressionné… En fait, il est en avance par rapport à ce que j’imaginais cette année. Je sais comment il travaille, je sais à quel point il est sérieux, je sais comment tout est construit dans sa routine quotidienne et il fait vraiment tout ce qu’il faut pour se mettre dans les meilleures conditions possibles pour avoir du succès » , déclarait le pivot des Timberwolves du Minnesota à Basket USA .

« Lui a déjà tout ça à 20 ans »