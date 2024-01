NBA : James Harden veut mettre fin à sa carrière avec les Clippers, scénario impossible ?

Florian Barré

Alors que James Harden deviendra agent libre sans restriction après la saison 2023-24, une grande nouvelle vient d’arriver aux oreilles des fans. Bien intégré dans sa nouvelle franchise, le meneur espère signer un contrat à long terme et mettre fin à sa carrière avec les Los Angeles Clippers d’après les informations rapportées par Chris Haynes du Bleacher Report lors du match de mardi entre les Clippers et le Thunder d'Oklahoma City.

En octobre, avant de quitter Philadelphie de force, James Harden a déclaré aux journalistes qu'il aurait aimé rester un Sixer jusqu’à la fin de sa carrière mais que « le front office n'avait pas cela dans ses plans futurs ». Une déclaration qu’il avait déjà portée en 2021. À l’époque, le gouverneur des Brooklyn Nets, Joe Tsai, déclarait à Brian Lewis du New York Post que The Beard avait exprimé le désir de terminer sa carrière à Brooklyn.

NBA : «Jamais vu ça», Wembanyama choque une légende https://t.co/hu6CYxXgZ9 pic.twitter.com/rxYpTUe2wr — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

« Je sais où je veux finalement prendre ma retraite »

Comme l’expression le dit, jamais deux sans trois. En 2017, alors qu’il venait de signer une prolongation avec les Houston Rockets, Harden employait les mots suivants : « Il est rare que vous vous sentiez si bien accueilli, que vous ayez l'impression d'être chez vous et que chaque jour vous vous réveillez pour aller travailler et que vous ayez des gens autour de vous pour vous motiver, qui vous poussent à être meilleur, que vous aimez être là. C'est une autre raison pour laquelle j'ai signé la prolongation. Je ne veux aller nulle part. Je ne veux pas avoir affaire à une agence libre. Je sais où est ma maison. Je sais où je veux être. Je sais où je veux finalement prendre ma retraite. Et je sais où je veux gagner un championnat. Tout va se passer à Houston. » avait déclaré le Barbu.

Retour à la case départ pour James Harden ?