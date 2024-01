NBA : «Jamais vu ça», Wembanyama choque une légende

La rédaction

Alors qu'il n'avait inscrit aucun point lors de la première période face aux Atlanta Hawks ce lundi soir, Victor Wembanyama a crevé l'écran au cours de la deuxième période, compilant 26 points, 9 rebonds et 3 contres. Grâce à cette performance majuscule, le rookie français s'est attiré les éloges du légendaire Shaquille O'Neal.

Victor Wembanyama est revenu de loin. Très loin. Peu sollicité par ses coéquipiers lors de la première période face aux Atlanta Hawks ce lundi soir, le Français de 20 ans n'avait pris que quatre tirs tout au long de celle-ci, mais, surtout, il n'avait inscrit aucun point. Davantage servi et dans des dispositions plus propices, l'ancien des Mets a écoeuré les Hawks en seconde période, terminant la rencontre avec 26 points, 13 rebonds et 5 contres au compteur. Une impressionnante volte-face qui n'a cependant pas permis aux Spurs de l'emporter (défaite 109-99).

«C’était super impressionnant»

En tout cas, la prestation de Victor Wembanyama n'est pas passée inaperçue outre-Atlantique. Dans des propos relayés par Parlons Basket , Shaquille O'Neal, n'a pas tari d'éloges à l'égard de Wemby . « Écoutez, c’était super impressionnant. J’ai bien aimé ce que Pop’ a fait avec lui. Il lui a fait passer un message en lui disant, « Hey, pour être un grand joueur, il faut jouer dur. » Victor pensait peut-être qu’il jouait dur, mais quand vous êtes une grosse superstar, parfois, vous avez besoin que quelqu’un que vous respectez vous dise que ce n’est pas le cas. Et au final, il a donné une chance à son équipe de gagner » .

«Je n’avais jamais vu ça !»