NBA : Joel Embiid bientôt disqualifié de la course au MVP ?

Joel Embiid a manqué le match de lundi contre les Portland Trail Blazers à cause d’une blessure au genou. Il s’agit de sa deuxième absence consécutive pour cette raison, et de sa 12e rencontre ratée depuis le début de la saison NBA. Si ces absences se répètent, elles pourraient le disqualifier de la course au MVP.

La douleur au genou de Joel Embiid pourrait compromettre sa candidature aux différentes récompenses individuelles de fin de saison. Le pivot des Philadelphia 76ers a manqué son deuxième match consécutif, se rapprochant dangereusement des critères de non-éligibilité pour les trophées majeurs, dont celui de MVP.

« Un problème qu’il va devoir gérer jusqu’à la fin de la saison »

Après avoir manqué le match de samedi contre les Denver Nuggets de Nikola Jokic, Joel Embiid était à nouveau absent ce lundi contre les Blazers. C’est le résultat d’une douleur au genou qui pourrait s’avérer problématique. « Ce genou est un problème qu’il va devoir gérer jusqu’à la fin de la saison » , a rapporté Ramona Shelburne d’ ESPN . Si elle persiste effectivement, elle pourrait avoir d’importantes répercussions sur lui.



De nouvelles règles qui pénalisent Joel Embiid

S’il manque cinq rencontres de plus, Embiid ne sera plus éligible pour les principaux trophées, y compris celui de MVP. En effet, depuis cette saison, la NBA exige au moins 65 matches de saison régulière pour tous les candidats — une décision prise pour limiter le load management et assurer davantage de participation de la part des stars. En dessous de ce seuil, il ne serait pas éligible pour aucune récompense majeure, même les All-NBA Teams. Ce scénario semble très probable dans le cas de l’intérieur des Sixers.

Peu de chances de se rattraper

Depuis son arrivée en NBA, la santé de Joel Embiid a été une source d’inquiétude. Le joueur de Philadelphie a manqué ses deux premières saisons dans la ligue à cause de blessures au pied. Chaque année, il est gêné par divers pépins physiques, au point qu’il n’a jamais atteint la barre des 70 matches sur une saison. Par conséquent, il est peu probable que le pivot ne manque pas au moins cinq matches d’ici la fin de la saison, qui en est à peu près à mi-chemin.