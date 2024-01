NBA : Nicolas Batum s’enflamme pour Victor Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama est, sans aucune sorte d’hésitation, le Rookie de l’année aux yeux de Nicolas Batum. Dans une interview avec plusieurs médias français cette semaine, l’ailier des Philadelphia 76ers a clamé son admiration pour le premier choix de la draft français, en qui il voit un immense potentiel.

« Le potentiel de Victor Wembanyama est peut-être plus grand que celui de Joel Embii d », a affirmé Nicolas Batum cette semaine, lors d’une entrevue avec les médias français. Le capitaine de l’équipe de France, ayant récemment joué contre les San Antonio Spurs avec les Philadelphia 76ers, a longuement complimenté le rookie.

Victor Wembanyama, rookie de l’année indéniable

Nicolas Batum a toujours fait l’éloge de Victor Wembanyama. Maintenant que le natif de Chesnay joue en NBA et qu’ils doivent se confronter, cela n’a pas changé. Ainsi, il ne doute pas que le premier choix de la draft mérite le titre de Rookie de l’année : « Il est dans une classe au-dessus des autres. Je sais qu’il y a le duel avec Chet Holmgren, j’ai regardé le match contre Oklahoma City. C’est vrai qu’il fait une énorme saison, avec un bilan collectif bien au-dessus, c’est extraordinaire. Mais en tant que Français, je choisis Wemby, parce qu’il a plus de pression et que ce qu’il montre est dingue. »



« Dans cinq ans, quand il en aura 25, qu’est-ce que ça va donner ? Ça va être incroyable. Déjà maintenant, c’est fou, surtout avec un temps de jeu limité » , a continué le joueur des Sixers. « Quand on le compare avec David Robinson ou Blake Griffin, qui jouaient 36 ou 38 minutes, je me dis que si on en laissait autant à Victor, il tournerait à 25 points, 13 rebonds et cinq contres. Et là, on parle des statistiques d’un All-Star confirmé. »

NBA : Exploit des Spurs, Wembanyama jubile https://t.co/0JdxuwkGDw pic.twitter.com/mDYR17iBOC — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

Nicolas Batum : « Je le respecte vraiment pour cela »