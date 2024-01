NBA : Exploit des Spurs, Wembanyama jubile

Hugo Chirossel

Après avoir battu les Portland Trail Blazers la veille (116-100), les Spurs ont enchainé une deuxième victoire consécutive dans la nuit de samedi à dimanche face aux Minnesota Timberwolves (113-112). Un succès de prestige contre l’une des meilleures équipes de la NBA cette saison. Victor Wembanyama s’est dit fier de la prestation de son équipe après la rencontre.

« Notre plus belle victoire . » Voilà comment Gregg Popovich a qualifié la victoire des Spurs face aux Minnesota Timberwolves dans la nuit de samedi à dimanche (113-112). Un succès obtenu face au deuxième de la conférence Ouest, d’autant plus que San Antonio était en back-to-back, après sa victoire contre les Portland Trail Blazers la veille (116-100). Auteur de 23 points, 10 rebonds et 6 passes, la victoire des Spurs face à l’équipe de Rudy Gobert remplit Victor Wembanyama de fierté.

« A la vidéo, on va voir de magnifiques moments »

« Je ne sais pas si c’est la plus belle des victoires, mais elle est clairement belle. Je pense qu’on se doit d’être fiers de ce que nous avons fait et nous habituer à ces sensations pour pouvoir récidiver », a déclaré Victor Wembanyama, dans des propos relayés par Basket USA . « Une partie du travail a consisté à mettre des tirs et à avoir des gars qui ont pris leurs responsabilités sur le terrain. C’est en restant concentrés en défense et en jouant les uns pour les autres que nous avons réussi à prendre le contrôle du match. C’était la clé pour nous aujourd’hui. A la vidéo, on va voir de magnifiques moments. »

« Je me sens aussi bien que possible »